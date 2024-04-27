Словаки всупереч позиції влади назбирали вже майже 4 млн євро на боєприпаси для ЗСУ

Словацький уряд не захотів долучатись до чеської ініціативи, тому громадяни вирішили самі розпочати збір коштів на снаряди для України

Снаряди калібру 155 мм на заводі Rheinmetall (Фото - EPA)

У Словаччині зібрано вже майже 4 млн євро на боєприпаси для України. Відповідні дані оприлюднені на сайті кампанії зі збору коштів.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Станом на вечір 27 квітні сума донатів становить понад 3,8 млн євро від 60 819 донорів. Збір відкрили 12 днів тому.

У заклику до донатів на снаряди для ЗСУ йдеться, що уряд Чехії нещодавно запустив глобальну ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України, але Словаччини, на жаль, немає серед понад 20 долучених держав.

"Словацький уряд і прем'єр-міністр Фіцо відмовилися приєднатися до ініціативи… Ми не будемо миритися з відмовою у допомозі постраждалому від війни сусіду. Покажемо, що це вирішують не тільки вони. Ми переконані, що позиція влади не відповідає [позиції] більшості громадян", – заявили ініціатори збору.

Словаччина припинила державну військову допомогу Україні ще минулого року, а прем’єр-міністр Фицо повторив заклики Москви до мирних переговорів.

У квітні 2024-го Словаччині за підтримки журналістів, акторів, письменників і громадських діячів розпочали кампанію із підтримки України – створено сайт, на якому приймаються донати на снаряди.

Читайте також: Фіцо заявив, що Росія "ніколи не віддасть" Україні Крим та "не піде" з Донбасу