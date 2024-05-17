Зеленский: Впервые за годы войны ни одна из бригад не жалуется, что нет артснарядов
Даже без чешской инициативы есть прогресс в поставках артиллерийских снарядов для Вооруженных Сил Украины. Об этом на встрече с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент LIGA.net.
"Даже до чешской инициативы у нас есть прогресс. Впервые за годы войны ни одна из бригад не жалуется, что нет артиллерийского снаряда. И это происходит в течение последних двух месяцев", – сказал Зеленский.
Украинский лидер отметил, что придется еще много работать. И чешская инициатива, по его словам, "будет идти".
Президент также анонсировал инициативу, в рамках которой партнеры будут предоставлять Украине средства на производство беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.
"Технические показатели наших дронов становятся лучше. Мы начинаем их много производить, а на них нет денег, можем производить больше, чем есть денег", – констатировал Зеленский.
- 17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности Павел сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину при наличии финансирования.
- К инициативе Чехии по приобретению артснарядов для ВСУ присоединились Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Польша и другие государства – более 20.
- 9 мая Павел заявил, что Украина получит первую партию артснарядов, приобретенных западными союзниками в рамках чешской инициативы, в июне.
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