Зеленский: Впервые за годы войны ни одна из бригад не жалуется, что нет артснарядов

По словам президента, это происходит в течение последних двух месяцев

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Даже без чешской инициативы есть прогресс в поставках артиллерийских снарядов для Вооруженных Сил Украины. Об этом на встрече с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Даже до чешской инициативы у нас есть прогресс. Впервые за годы войны ни одна из бригад не жалуется, что нет артиллерийского снаряда. И это происходит в течение последних двух месяцев", – сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что придется еще много работать. И чешская инициатива, по его словам, "будет идти".

Президент также анонсировал инициативу, в рамках которой партнеры будут предоставлять Украине средства на производство беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

"Технические показатели наших дронов становятся лучше. Мы начинаем их много производить, а на них нет денег, можем производить больше, чем есть денег", – констатировал Зеленский.

17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности Павел сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину при наличии финансирования.

К инициативе Чехии по приобретению артснарядов для ВСУ присоединились Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Польша и другие государства – более 20.

9 мая Павел заявил, что Украина получит первую партию артснарядов, приобретенных западными союзниками в рамках чешской инициативы, в июне.

Читайте также: Камышин: Украина начала производить артснаряды, но все равно нуждается в помощи извне