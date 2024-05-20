Іспанія передасть Україні партію танків Leopard та боєприпаси – міністерка оборони країни

Маргарита Роблес (Фото: EPA)

Україна отримає від Іспанії новий пакет військової допомоги, який міститиме танки Leopard та боєприпаси різних типів. Про це повідомила міністерка оборони країни Маргарита Роблес, цитує видання El Mundo.

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За її словами, постачання озброєння з нового пакета допомоги має відбутися наприкінці червня.

Роблес оголосила про це під час своєї участі у 22-й зустрічі Контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн", яка проходить в онлайн-форматі. У своїй промові міністерка наголосила на зусиллях, яких Іспанія вже докладає, і особливо відзначила підготовку українських військовослужбовців.

13 травня видання El Pais повідомило, що Міністерство оборони Іспанії завершує підготовку нового пакета військової допомоги для України, до його складу увійдуть відремонтовані танки та артилерійські снаряди.

20 березня видання La Vanguardia писало, що Іспанія готує для передання Україні 19 танків Leopard 2. Постачання буде здійснене двома партіями: 10 бойових танків до кінця червня і ще дев'ять – у вересні.

6 травня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Мадрид передав Києву ракети до ЗРК Patriot.

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