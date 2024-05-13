Іспанія готує новий пакет допомоги для ЗСУ. У ньому артснаряди й танки Leopard 2 – El Pais

Танк Leopard 2 (Фото: EPA)

Міністерство оборони Іспанії завершує підготовку нового пакета військової допомоги для України, до його складу увійдуть відремонтовані танки та артилерійські снаряди. Про це повідомило видання El Pais з посиланням на неназваних співрозмовників в уряді країни.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Вони розповіли, що пакет допомоги для Збройних Сил України може бути підготовлений до 30 червня. Він включатиме артилерійські снаряди великого калібру, легкі та важкі кулемети, колісні машини матеріально-технічного забезпечення, броньовані машини піхоти та протитанкове озброєння.

Крім того, за інформацією видання, Іспанія передасть Україні перші 10 бойових танків із партії з 19 одиниць Leopard 2 A4, які перебувають у країні на ремонті. Також заплановано, що в межах пакета іспанські компанії постачатимуть ЗСУ системи протиповітряного спостереження та дистанційні станції озброєння для захисту від дронів.

20 березня видання La Vanguardia писало, що Іспанія готує для передання Україні 19 танків Leopard 2. Постачання буде здійснене двома партіями: 10 бойових танків до кінця червня і ще дев'ять – у вересні.

6 травня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Мадрид передав Києву ракети до ЗРК Patriot.

Читайте також: Зеленський відвідає Іспанію, щоб підписати безпекову угоду – El Pais