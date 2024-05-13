Іспанія готує новий пакет допомоги для ЗСУ. У ньому артснаряди й танки Leopard 2 – El Pais
Міністерство оборони Іспанії завершує підготовку нового пакета військової допомоги для України, до його складу увійдуть відремонтовані танки та артилерійські снаряди. Про це повідомило видання El Pais з посиланням на неназваних співрозмовників в уряді країни.
Вони розповіли, що пакет допомоги для Збройних Сил України може бути підготовлений до 30 червня. Він включатиме артилерійські снаряди великого калібру, легкі та важкі кулемети, колісні машини матеріально-технічного забезпечення, броньовані машини піхоти та протитанкове озброєння.
Крім того, за інформацією видання, Іспанія передасть Україні перші 10 бойових танків із партії з 19 одиниць Leopard 2 A4, які перебувають у країні на ремонті. Також заплановано, що в межах пакета іспанські компанії постачатимуть ЗСУ системи протиповітряного спостереження та дистанційні станції озброєння для захисту від дронів.
- 20 березня видання La Vanguardia писало, що Іспанія готує для передання Україні 19 танків Leopard 2. Постачання буде здійснене двома партіями: 10 бойових танків до кінця червня і ще дев'ять – у вересні.
- 6 травня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Мадрид передав Києву ракети до ЗРК Patriot.
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