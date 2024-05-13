Испания готовит новый пакет помощи ВСУ. В нем артснаряды и танки Leopard 2 – El Pais

Танк Leopard 2 (Фото: EPA)

Министерство обороны Испании завершает подготовку нового пакета военной помощи для Украины, в его состав войдут отремонтированные танки и артиллерийские снаряды. Об этом сообщило издание El Pais со ссылкой на неназванных собеседников в правительстве страны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Они рассказали, что пакет помощи для Вооруженных Сил Украины может быть подготовлен до 30 июня. Он будет включать в себя артиллерийские снаряды большого калибра, легкие и тяжелые пулеметы, колесные машины материально-технического обеспечения, бронированные машины пехоты и противотанковое вооружение.

Кроме того, по информации издания, Испания передаст Украине первые 10 боевых танков из партии из 19 единиц Leopard 2 A4, которые находятся в стране на ремонте. Также запланировано, что в рамках пакета испанские компании будут поставлять ВСУ системы противовоздушного наблюдения и дистанционные станции вооружения для защиты от дронов.

20 марта издание La Vanguardia писало, что Испания готовит для передачи Украине 19 танков Leopard 2. Поставки будут осуществляться двумя партиями: 10 боевых танков до конца июня и еще девять – в сентябре.

6 мая министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид передал Киеву ракеты к ЗРК Patriot.

Читайте также: Зеленский посетит Испанию, чтобы подписать соглашение о безопасности – El Pais