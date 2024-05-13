Зеленский посетит Испанию, чтобы подписать соглашение о безопасности – El Pais

Соглашение аналогично тем, которые Киев ранее подписал с Данией, Германией, Францией, Великобританией, отметило издание

Владимир Зеленский и Педро Санчес (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский "в ближайшие дни" прибудет в Испанию для подписания соглашения о безопасности. Об этом сообщило издание El Pais со ссылкой на неназванных собеседников в испанском правительстве.

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Они рассказали, что украинский лидер посетит Мадрид, где подпишет двустороннее соглашение о безопасности с главой правительства Испании Педро Санчесом.

Это будет первый официальный визит Зеленского в Испанию, хотя в октябре 2023 года он уже присутствовал на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

Собеседники El Pais отметили, что переговоры о подписании соглашения о безопасности между Украиной и Испанией якобы стартовали в начале марта. Издание выяснило, что соглашение аналогично тем, которые Киев ранее подписал с Данией, Германией, Францией, Великобританией и другими странами.

Они утверждают, что благодаря этому документу должна быть обеспечена предсказуемость и стабильность военной поддержки Украины со стороны Испании, в том числе поставок вооружения и подготовки военнослужащих. Соглашение также предусматривает сотрудничество в сфере развития украинской оборонной промышленности и обмен разведывательной информацией.

12 января британский премьер Риши Сунак и Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Британией.

16 февраля такое соглашение было подписано главой украинского государства и канцлером Германии Олафом Шольцем. Полный текст – здесь.

17 февраля Зеленский подписал соглашение с французским коллегой Макроном. Текст – здесь.

23 февраля Украина подписала договор о безопасности с Данией – полный текст.

В настоящее время Украина подписала двусторонние соглашения о безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия.

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