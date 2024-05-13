Зеленський відвідає Іспанію, щоб підписати безпекову угоду – El Pais

Угода аналогічна тим, які Київ раніше підписав з Данією, Німеччиною, Францією, Великою Британією, зазначило видання

Володимир Зеленський і Педро Санчес (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський "найближчими днями" прибуде до Іспанії для підписання безпекової угоди. Про це повідомило видання El Pais з посиланням на неназваних співрозмовників у іспанському уряді.

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Вони розповіли, що український лідер відвідає Мадрид, де підпише двосторонню безпекову угоду з очільником уряду Іспанії Педро Санчесом.

Це буде перший офіційний візит Зеленського до Іспанії, хоча в жовтні 2023 року він уже був присутній на саміті Європейського політичного співтовариства в іспанській Гранаді.

Співрозмовники El Pais зазначили, що перемовини щодо підписання безпекової угоди між Україною та Іспанією нібито стартували на початку березня. Видання з'ясувало, що угода аналогічна тим, які Київ раніше підписав з Данією, Німеччиною, Францією, Великою Британією та іншими країнами.

Вони стверджують, що завдяки цьому документу має бути забезпечена передбачуваність та стабільність військової підтримки України з боку Іспанії, зокрема постачань озброєння й підготовки військовослужбовців. Також угода передбачає співпрацю у сфері розвитку української оборонної промисловості та обмін розвідувальною інформацією.

12 січня британський прем'єр Ріші Сунак та Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Британією.

16 лютого така угода була підписана главою української держави та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Повний текст – тут.

17 лютого Зеленський підписав угоду з французьким колегою Макроном. Текст – тут.

23 лютого Україна підписала безпекову угоду з Данією – повний текст.

Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія.

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