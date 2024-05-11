ЄС погодив гарантії безпеки для України. Welt розкрив деталі майбутньої угоди

Угоду можуть підписати не пізніше початку липня, повідомив Welt

Прапори ЄС та України (Фото: EPA)

Європейський Союз погодив гарантії безпеки для України, що передбачають політичну, військову та економічну допомогу. Про це повідомив німецький щотижневик Welt am Sonntag, у розпорядженні якого є проєкт документа.

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За даними видання, посли 27 країн ЄС нещодавно погодили текст на одинадцяти сторінках під грифом "конфіденційно". Зараз документ узгоджується Європейською службою зовнішніх зв'язків і урядом України. Очікується, що угоду підпишуть до початку липня. Вона діятиме до вступу України в ЄС і НАТО.

У тексті угоди зазначається, що ЄС відіграватиме ключову роль у довгостроковій безпеці та стійкості України через військову, гуманітарну, фінансову, торговельну та економічну підтримку. Також йдеться про розміщення біженців, підтримку реформ, відбудову та дипломатичну підтримку.

Також, згідно з документом, ЄС зобов'язується негайно провести консультації протягом 24 годин у разі нових нападів на Україну. Однак це виключає безпосередню участь військових держав ЄС у бойових діях проти Росії.

Але Брюссель обіцяє і надалі постачати Україні зброю, навчати військових, співпрацювати у сфері кібербезпеки, сприяти в реформуванні силових структур та допомагати в розмінуванні територій.

12 січня британський прем'єр Ріші Сунак та Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Британією.

16 лютого така угода була підписана главою української держави та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Повний текст – тут.

17 лютого Зеленський підписав угоду з французьким колегою Макроном. Текст – тут.

23 лютого Україна підписала безпекову угоду з Данією – повний текст.

11 квітня Україна та Латвія підписали безпекову угоду.

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