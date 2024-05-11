ЄС погодив гарантії безпеки для України. Welt розкрив деталі майбутньої угоди
Прапори ЄС та України (Фото: EPA)

Європейський Союз погодив гарантії безпеки для України, що передбачають політичну, військову та економічну допомогу. Про це повідомив німецький щотижневик Welt am Sonntag, у розпорядженні якого є проєкт документа.

За даними видання, посли 27 країн ЄС нещодавно погодили текст на одинадцяти сторінках під грифом "конфіденційно". Зараз документ узгоджується Європейською службою зовнішніх зв'язків і урядом України. Очікується, що угоду підпишуть до початку липня. Вона діятиме до вступу України в ЄС і НАТО.

У тексті угоди зазначається, що ЄС відіграватиме ключову роль у довгостроковій безпеці та стійкості України через військову, гуманітарну, фінансову, торговельну та економічну підтримку. Також йдеться про розміщення біженців, підтримку реформ, відбудову та дипломатичну підтримку.

Також, згідно з документом, ЄС зобов'язується негайно провести консультації протягом 24 годин у разі нових нападів на Україну. Однак це виключає безпосередню участь військових держав ЄС у бойових діях проти Росії.

Але Брюссель обіцяє і надалі постачати Україні зброю, навчати військових, співпрацювати у сфері кібербезпеки, сприяти в реформуванні силових структур та допомагати в розмінуванні територій.

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