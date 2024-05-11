ЕС согласовал гарантии безопасности для Украины. Welt раскрыл детали будущего соглашения

Соглашение могут подписать не позднее начала июля, сообщил Welt

Флаги ЕС и Украины (Фото: EPA)

Европейский Союз согласовал гарантии безопасности для Украины, предусматривающие политическую, военную и экономическую помощь. Об этом сообщил немецкий еженедельник Welt am Sonntag, в распоряжении которого есть проект документа.

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По данным издания, послы 27 стран ЕС недавно согласовали текст на одиннадцати страницах под грифом "конфиденциально". В настоящее время документ согласовывается Европейской службой внешних связей и правительством Украины. Ожидается, что соглашение будет подписано до начала июля. Оно будет действовать до вступления Украины в ЕС и НАТО.

В тексте соглашения отмечается, что ЕС будет играть ключевую роль в долгосрочной безопасности и устойчивости Украины через военную, гуманитарную, финансовую, торговую и экономическую поддержку. Также речь идет о размещении беженцев, поддержке реформ, восстановлении и дипломатической поддержке.

Также, согласно документу, ЕС обязуется немедленно провести консультации в течение 24 часов в случае новых нападений на Украину. Однако это исключает непосредственное участие военных государств ЕС в боевых действиях против России.

Но Брюссель обещает и дальше поставлять Украине оружие, обучать военных, сотрудничать в сфере кибербезопасности, содействовать реформированию силовых структур и помогать в разминировании территорий.

12 января британский премьер Риши Сунак и Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Британией.

16 февраля такое соглашение было подписано главой украинского государства и канцлером Германии Олафом Шольцом. Полный текст – здесь.

17 февраля Зеленский подписал соглашение с французским коллегой Макроном. Текст – здесь.

23 февраля Украина подписала договор с безопасностью с Данией – полный текст.

11 апреля Украина и Латвия подписали соглашение о безопасности.

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