ЕС согласовал гарантии безопасности для Украины. Welt раскрыл детали будущего соглашения
Флаги ЕС и Украины (Фото: EPA)

Европейский Союз согласовал гарантии безопасности для Украины, предусматривающие политическую, военную и экономическую помощь. Об этом сообщил немецкий еженедельник Welt am Sonntag, в распоряжении которого есть проект документа.

По данным издания, послы 27 стран ЕС недавно согласовали текст на одиннадцати страницах под грифом "конфиденциально". В настоящее время документ согласовывается Европейской службой внешних связей и правительством Украины. Ожидается, что соглашение будет подписано до начала июля. Оно будет действовать до вступления Украины в ЕС и НАТО.

В тексте соглашения отмечается, что ЕС будет играть ключевую роль в долгосрочной безопасности и устойчивости Украины через военную, гуманитарную, финансовую, торговую и экономическую поддержку. Также речь идет о размещении беженцев, поддержке реформ, восстановлении и дипломатической поддержке.

Также, согласно документу, ЕС обязуется немедленно провести консультации в течение 24 часов в случае новых нападений на Украину. Однако это исключает непосредственное участие военных государств ЕС в боевых действиях против России.

Но Брюссель обещает и дальше поставлять Украине оружие, обучать военных, сотрудничать в сфере кибербезопасности, содействовать реформированию силовых структур и помогать в разминировании территорий.

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