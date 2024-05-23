Ракеты к Patriot, снаряды 155-мм и другое: Умеров рассказал, что в новом пакете от Испании

Министр обороны подчеркнул коллеге, что Украине необходимо больше средств ПВО для большей эффективности противостояния россиянам

Patriot (Иллюстративное фото: Минобороны США)

Испания в новом пакете помощи передаст Украине, в частности, ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские снаряды, антидроновые системы и другие вооружения. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, проведший телефонный звонок со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес.

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Умеров поблагодарил Роблеса за решение ее страны предоставить Украине следующую партию танков Leopard.

Также он сообщил, что в новый пакет помощи от Испании вошли ракеты в зенитно-ракетные комплексы Patriot, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, антидроновые системы и другое вооружение.

Министр подчеркнул, что Украине необходимо больше средств ПВО для большей эффективности противостояния россиянам: это позволит защитникам противодействовать самолетам и управляемым авиационным бомбам РФ, которыми захватчики уничтожают украинские города и села.

Также Умеров призвал правительство и компании Испании инвестировать в украинскую оборонную промышленность.

20 мая на "Рамштайне" глава Минобороны США заявил, что Украина может ожидать стабильной американской оборонной помощи. В частности, в следующих пакетах помощи будут дополнительные снаряды для NASAMS и ППО Patriot, больше систем HIMARS и снарядов, а также другое оружие.

Министр обороны Нидерландов сообщила, что в ближайшее время страна предоставит ВСУ бронетранспортеры YPR – количество не уточняется, но должны поступить в "кратчайшие сроки".

Президент Зеленский заявил, что западные партнеры слишком долго принимают ключевые решения по военной поддержке Украины – с опозданием примерно на год.

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