Испания передаст Украине партию танков Leopard и боеприпасы – министр обороны страны

Маргарита Роблес (Фото: EPA)

Украина получит от Испании новый пакет военной помощи, содержащий танки Leopard и боеприпасы разных типов. Об этом сообщила министр обороны страны Маргарита Роблес, цитирует издание El Mundo.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

По ее словам, поставки вооружения из нового пакета помощи должны состояться в конце июня.

Роблес объявила об этом во время своего участия в проходящей в онлайн-формате 22-й встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". В своей речи министр отметила усилия, которые Испания уже прилагает, и особо подчеркнула подготовку украинских военнослужащих.

13 мая издание El Pais сообщило, что Министерство обороны Испании завершает подготовку нового пакета военной помощи для Украины, в его состав войдут отремонтированные танки и артиллерийские снаряды.

20 марта издание La Vanguardia писало, что Испания готовит для передачи Украине 19 танков Leopard 2. Поставки будут осуществляться двумя партиями: 10 боевых танков до конца июня и еще девять – в сентябре.

6 мая министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид передал Киеву ракеты к ЗРК Patriot.

Читайте также: Остин открыл заседание "Рамштайн-22": Помощь в сфере обороны изменит ситуацию на фронте