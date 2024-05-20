Нидерланды в "кратчайшие сроки" передадут Украине бронетранспортеры YPR – фото

Фото: Минобороны Нидерландов

В ближайшее время Нидерланды передадут ВСУ бронетранспортеры YPR – количество не уточняется, но должны поступить в кратчайшие сроки. Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен во время онлайн-заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

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Эти бронетранспортеры оснащены модулями дистанционного управления оружием – экипаж может управлять вооружением изнутри техники. Также YPR могут оказывать огневую поддержку на поле боя.

"Важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Их борьба является также нашей борьбой. Эти типы бронетехники очень важны для Украины. Они маневренны, могут быстро перемещать войска, а также выполнять разведывательные, наступательные и оборонные задачи. Вооружение с дистанционным управлением обеспечивает стрелку дополнительную безопасность", – объяснила Оллонгрен.

Бронемашины, готовые ехать в Украину (Фото: Минобороны Нидерландов)

Анонсируется, что YPR прибудут в Украину в "кратчайшие сроки", однако о точном количестве и типах вооружения не сообщается.

Ранее президент Владимир Зеленский "специально запрашивал" нидерландскую бронетехнику, отметили в Минобороны страны.

Нидерланды в целом поставили Украине 207 YPR разных типов, акцентируют в ведомстве.

Отмечается, что в ближайшие месяцы Украина получит больше оборудования и поддержки.

Сегодня на "Рамштайне" глава Минобороны США заявил, что Украина может ожидать стабильной американской оборонной помощи. В частности, в следующих пакетах помощи будут дополнительные снаряды для NASAMS и систем ПВО Patriot, больше HIMARS и снарядов, а также другое оружие.

Министр обороны Испании сообщила, что Украина получит от страны новый пакет военной помощи, который будет содержать танки Leopard и боеприпасы разных типов.

Президент Зеленский заявил, что западные партнеры слишком долго принимают ключевые решения о военной поддержке Украины – с опозданием примерно на год.

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