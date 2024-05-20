Нідерланди у "найкоротші терміни" передадуть Україні бронетранспортери YPR – фото
Найближчим часом Нідерланди передадуть ЗСУ бронетранспортери YPR – кількість не уточнюється, але мають надійти у "найкоротші терміни". Про це повідомила міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен під час онлайн-засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
Ці бронетранспортери оснащені модулями дистанційного керування зброєю – екіпаж може керувати озброєнням зсередини техніки. Також YPR можуть здійснювати вогневу підтримку на полі бою.
"Важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Їхня боротьба є також нашою боротьбою. Ці типи бронетехніки дуже важливі для України. Вони маневрені, можуть швидко переміщати війська, а також виконувати розвідувальні, наступальні та оборонні завдання. Озброєння з дистанційним керуванням забезпечує стрільцю додаткову безпеку", – пояснила Оллонгрен.
Анонсується, що YPR прибудуть в Україну у "найкоротші терміни", проте щодо точної кількості та типах озброєння не повідомляється.
Раніше президент Володимир Зеленський "спеціально робив запит" на нідерландську бронетехніку, зазначили у Міноборони країни.
Наразі Нідерланди загалом поставили Україні 207 YPR різних типів, акцентують у відомстві.
Зазначається, що у найближчі місяці Україна отримає "більше обладнання та підтримки".
- Сьогодні на "Рамштайні" очільник Міноборони США заявив, що Україна може очікувати на стабільну американську оборонну допомогу. Зокрема, у наступних пакетах допомоги будуть додаткові снаряди для NASAMS та систем ППО Patriot, більше систем HIMARS та снарядів, а також інша зброя.
- Міністерка оборони Іспанії повідомила, що Україна отримає від країни новий пакет військової допомоги, який міститиме танки Leopard та боєприпаси різних типів.
- Президент Зеленський заявив, що західні партнери надто довго ухвалюють ключові рішення щодо військової підтримки України – із запізненням приблизно на рік.
Читайте також: Президент: Україна веде переговори про удари по РФ західною зброєю, поки нічого позитивного