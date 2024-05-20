Нідерланди у "найкоротші терміни" передадуть Україні бронетранспортери YPR – фото

Щодо них "спеціально робив запит" президент Зеленський, кажуть у Міноборони країни

Фото: Міноборони Нідерландів

Найближчим часом Нідерланди передадуть ЗСУ бронетранспортери YPR – кількість не уточнюється, але мають надійти у "найкоротші терміни". Про це повідомила міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен під час онлайн-засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

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Ці бронетранспортери оснащені модулями дистанційного керування зброєю – екіпаж може керувати озброєнням зсередини техніки. Також YPR можуть здійснювати вогневу підтримку на полі бою.

"Важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Їхня боротьба є також нашою боротьбою. Ці типи бронетехніки дуже важливі для України. Вони маневрені, можуть швидко переміщати війська, а також виконувати розвідувальні, наступальні та оборонні завдання. Озброєння з дистанційним керуванням забезпечує стрільцю додаткову безпеку", – пояснила Оллонгрен.

Бронемашини, готові їхати в Україну (Фото: Міноборони Нідерландів)

Анонсується, що YPR прибудуть в Україну у "найкоротші терміни", проте щодо точної кількості та типах озброєння не повідомляється.

Раніше президент Володимир Зеленський "спеціально робив запит" на нідерландську бронетехніку, зазначили у Міноборони країни.

Наразі Нідерланди загалом поставили Україні 207 YPR різних типів, акцентують у відомстві.

Зазначається, що у найближчі місяці Україна отримає "більше обладнання та підтримки".

Сьогодні на "Рамштайні" очільник Міноборони США заявив, що Україна може очікувати на стабільну американську оборонну допомогу. Зокрема, у наступних пакетах допомоги будуть додаткові снаряди для NASAMS та систем ППО Patriot, більше систем HIMARS та снарядів, а також інша зброя.

Міністерка оборони Іспанії повідомила, що Україна отримає від країни новий пакет військової допомоги, який міститиме танки Leopard та боєприпаси різних типів.

Президент Зеленський заявив, що західні партнери надто довго ухвалюють ключові рішення щодо військової підтримки України – із запізненням приблизно на рік.

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