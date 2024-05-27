Зеленський прибув до Іспанії. Підпише безпекову угоду
27 травня президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Іспанії. Про це повідомили на YouTube-каналі Офісу президента.
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Українського лідера особисто зустрів король Іспанії Феліпе VI.
Зеленський повідомив, що прибув до Іспанії для підписання двосторонньої безпекової угоди. Також президент планує провести переговори з прем’єр-міністром країни Педро Санчесом.
"Будемо говорити про продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакета військової допомоги, тренування українських військових. Попереду в нас два саміти: Саміт миру та Саміт Європейської ради. Узгодимо наші кроки, щоб кожен з них дав конкретні результати", – заявив український лідер.
Також Зеленський повідомив, що буде прийнятий королем Іспанії Феліпе VI та зустрінеться з головами палат і фракцій іспанського парламенту.
- 13 травня видання El Pais писало, що Зеленський "найближчими днями" прибуде до Іспанії для підписання безпекової угоди.
- 15 травня Офіс президента повідомив, що Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні, через наступ росіян.
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