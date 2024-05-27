27 травня президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Іспанії. Про це повідомили на YouTube-каналі Офісу президента.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Українського лідера особисто зустрів король Іспанії Феліпе VI.

Зеленський повідомив, що прибув до Іспанії для підписання двосторонньої безпекової угоди. Також президент планує провести переговори з прем’єр-міністром країни Педро Санчесом.

"Будемо говорити про продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакета військової допомоги, тренування українських військових. Попереду в нас два саміти: Саміт миру та Саміт Європейської ради. Узгодимо наші кроки, щоб кожен з них дав конкретні результати", – заявив український лідер.

Також Зеленський повідомив, що буде прийнятий королем Іспанії Феліпе VI та зустрінеться з головами палат і фракцій іспанського парламенту.

13 травня видання El Pais писало, що Зеленський "найближчими днями" прибуде до Іспанії для підписання безпекової угоди.

15 травня Офіс президента повідомив, що Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні, через наступ росіян.

Читайте також: Танки та ракети до Patriot. Іспанія оголосить про військову допомогу Україні 27 травня