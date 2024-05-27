Зеленский прибыл в Испанию. Подпишет соглашение о безопасности
27 мая президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Испанию. Об этом сообщили на YouTube-канале Офиса президента.
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Украинского лидера лично встретил король Испании Фелипе VI.
Зеленский сообщил, что прибыл в Испанию для подписания двустороннего соглашения о безопасности. Также президент планирует провести переговоры с премьер-министром страны Педро Санчесом.
"Будем говорить о продолжении оборонного сотрудничества, подготовке нового пакета военной помощи, тренировке украинских военных. Впереди у нас два саммита: Саммит мира и Саммит Европейского совета. Согласуем наши шаги, чтобы каждый из них дал конкретные результаты", — заявил украинский лидер.
Также Зеленский сообщил, что будет принят королем Испании Фелипе VI и встретится с председателями палат и фракций испанского парламента.
- 13 мая издание El Pais писало, что Зеленский "в ближайшие дни" прибудет в Испанию для подписания соглашения о безопасности.
- 15 мая Офис президента сообщил, что Зеленский дал поручение перенести все международные мероприятия при его участии, запланированные на ближайшие дни, из-за наступления россиян.
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