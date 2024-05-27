Зеленский: Испания даст Украине помощь на 1 млрд евро в этом году и 5 млрд к 2027-му

Владимир Зеленский и Педро Санчес (Фото: Управление президента)

Испания в этом году предоставит Украине военную помощь на 1 млрд евро, а к 2027 году – на 5 млрд евро. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

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По словам украинского лидера, соответствующие суммы зафиксированы соглашением о безопасности, которое сегодня подписали Украина и Испания.

"Действительно, весомый стратегический документ. В этом году мы зафиксировали 1 млрд евро военной помощи и на период до 2027 года – 5 млрд евро для Украины от Испании через Европейский фонд мира", — сказал Зеленский.

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