FT: Украина и США подпишут соглашение о безопасности перед Саммитом мира, на G7

Однако издание пишет о "все более напряженных отношениях между Киевом и Вашингтоном"

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: Офис президента)

За несколько дней до Саммита мира президент Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден подпишут двустороннее соглашение о безопасности между странами, утверждает издание Financial Times со ссылкой на неназванных должностных лиц США.

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Как отмечает издание, это соглашение станет "важнейшим" в серии соглашений, которые Украина заключила со странами-членами НАТО: документы предусматривают обязательства по досрочной поддержке, в частности военной, обмену разведывательными данными и экономической помощью.

На прошлой неделе Зеленский "упрекнул" Байдена и назвал "не самым сильным решением" то, что лидер США не примет участие в Саммите мира, а посетит сбор средств на свою предвыборную кампанию.

Саммит должен пройти 15-16 июня в Швейцарии.

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"Мы [Украина и США] дальше друг от друга, чем когда-либо с начала войны. Это очень, очень напряженно", – передает издание слова неназванного украинского высокопоставленного чиновника, назначенного Зеленским.

В то же время анонимные американские чиновники заявили FT, что ожидается подписание Зеленским и Байденом двустороннего соглашения о безопасности на полях встречи "Большой семерки" в Италии в июне, за несколько дней до Саммита мира. Мероприятие G7 должно состояться 13-15 июня.

СМИ утверждает, что договор был заключен в течение недель "все более напряженных отношений между Киевом и Вашингтоном". FT заявляет, что Офис президента Украины якобы издал меморандум для должностных лиц и депутатов, в котором "им предписано критиковать как Байдена, так и главу Китая Си Цзиньпина за неучастие в Саммите". Однако сам текст издание не приводит.

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21 мая Зеленский заявил, что тремя главными пунктами, которые будут рассматриваться на Саммите мира в Швейцарии, станут вопросы, связанные с энергетикой, пищевой безопасностью, свободным судоходством и освобождением пленных.

По состоянию на 27 мая более 90 стран подтвердили, что примут участие в Саммите. 28 мая Зеленский заявил, что на Саммите участники наработают детали по трем пунктам, а затем соответствующие документы передадут России.

29 мая Зеленский заявил, что Россия не сможет сорвать Саммит, хотя и "очень старается это сделать".

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