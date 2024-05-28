Путін аплодуватиме стоячи, якщо Байден не відвідає Саміт миру – Зеленський

Саміт миру щодо війни в Україні пройде у Швейцарії з 15 до 16 червня

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Візит президента США Джо Байдена є важливим для саміту миру та інших лідерів, які дивляться на реакцію Вашингтона. Також Україна очікує відповіді від Китаю та Бразилії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

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Президент акцентував на важливості візиту Байдена. Він пояснив, що США підтримують проведення конференції, втім "не знає на якому рівні", що є не найсильнішим рішенням.

"Я вважаю, що Байден потрібен саміту миру та іншим лідерам, які дивляться на реакцію США. Не присутність його... Цьому аплодуватиме Путін, причому стоячи", – наголосив він.

Зеленський також зауважив, що наразі очікується відповідь щодо участі кількох представників африканського континенту. Водночас позитивні сигнали вже є. Зокрема, Україна очікує відповіді від Китаю та Бразилії.

"Ми відкриті для усіх, важлива думка кожного. Я сказав про великі держави, але повірте кожен голос дуже важливий", – додав президент.

24 травня видання Bloomberg повідомило, що Байден, ймовірно, пропустить Глобальний саміт миру з врегулювання війни в Україні, оскільки він вирушить на благодійний захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії.

24 квітня 2024 року Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати Саміт миру й має план, як це зробити.

Станом на 15 травня 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Саміті миру.

14 травня канцлер Німеччини Шольц заявив, що на заході у Швейцарії не обговорюватимуть закінчення війни в Україні.

21 травня Зеленський назвав три основні пункти, які стануть головними на Саміті миру.

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