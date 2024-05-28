Путин будет аплодировать стоя, если Байден не посетит Саммит мира – Зеленский

Саммит мира по войне в Украине пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Визит президента США Джо Байдена важен для саммита мира и других лидеров, смотрящих на реакцию Вашингтона. Также Украина ожидает ответа от Китая и Бразилии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

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Президент акцентировал внимание на важности визита Байдена. Он пояснил, что США поддерживают проведение конференции, впрочем, "не знает на каком уровне", что является не самым сильным решением.

"Я считаю, что Байден нужен саммиту мира и другим лидерам, которые смотрят на реакцию США. Не присутствие его... Этому будет аплодировать Путин, причем стоя", – подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что ожидается ответ об участии нескольких представителей африканского континента. В то же время, положительные сигналы уже есть. В том числе Украина ожидает ответа от Китая и Бразилии.

"Мы открыты для всех, важно мнение каждого. Я сказал о великих государствах, но поверьте каждый голос очень важен", – добавил президент.

24 мая издание Bloomberg сообщило, что Байден, вероятно, пропустит Глобальный саммит мира по урегулированию войны в Украине, поскольку он отправится на благотворительное мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.

24 апреля 2024 года Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать Саммит мира и имеет план, как это сделать.

По состоянию на 15 мая 50 стран из 160 приглашенных подтвердили , что примут участие в Саммите мира.

14 мая канцлер Германии Шольц заявил, что на мероприятии в Швейцарии не будут обсуждать окончание войны в Украине.

21 мая Зеленский назвал три основных пункта, которые станут главными на Саммите мира.

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