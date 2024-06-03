От Индии на Саммит мира не поедут высокопоставленные чиновники – Hindustan Times

Нарендра Моди (Фото: DIVYAKANT SOLANKI/EPA)

Индия еще не определилась, должностные лица какого уровня примут участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии, несмотря на растущие призывы Европы насчет того, что от страны должно присутствовать высшее руководство страны. В то же время даже глава Министерства иностранных дел Индии не посетит мероприятие, со ссылкой на анонимные источники, знакомые с этим вопросом, сообщает местное издание Hindustan Times.

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Собеседники издания заявили, что, несмотря на участие Индии в Саммите, на мероприятии не будет высокопоставленных должностных лиц – включая премьер-министра или министра иностранных дел.

Они ожидают, что участие Индии будет на том же уровне, что и на предыдущих мероприятиях по формуле мира – там встречались советники по национальной безопасности и внешней политике. Со стороны Индии на большинстве этих саммитах присутствовал секретарь Министерства иностранных дел или заместитель советника по нацбезопасности.

И хотя советник по нацбезопасности Аджит Довал присутствовал на встрече в Джидде в Саудовской Аравии в августе 2023 года, он вряд ли поедет в Швейцарию, отмечают источники Hindustan Times.

В мае Швейцария направила главу своего МИД Александра Фазеля в индийскую столицу в рамках усилий по обеспечению участия страны в Саммите. Чиновник заявил СМИ, что Индия и другие члены группы БРИКС (в частности, Китай и Южная Африка) могут выступать посредниками между Россией и Западом.

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Собеседники издания заявляют, что главная обеспокоенность Индии якобы заключается в следующем: страну могут рассматривать как часть инициативы, где "группа преимущественно западных стран создает рамки для будущих переговоров" о прекращении войны РФ против Украины без "любого участия России".

Как утверждает Hindustan Times, Украина и партнеры надеялись, что Индия по крайней мере пришлет главу МИД на Саммит, однако источники медиа исключают это.

Один из собеседников заявил, что некоторые из ключевых партнеров Индии в Европе (например, Франция), считают, что страна играет ключевую роль в передаче "соответствующего сообщения" России и убеждении Глобального юга и стран "среднего уровня" в необходимости положить конец российско-украинской войне.

"Война в Украине (Такое словосочетание использует источник. – Ред.) имеет далеко идущие последствия для общего ослабления основанного на правилах международного порядка, даже за пределами Европы. Китай внимательно следит за тем, как Россия ведет войну. Если Россия добьется успеха, она может повлиять на то, как Китай будет руководить своей политикой по Тайваню и даже за его пределами", – добавил этот собеседник.

По состоянию на 27 мая более 90 стран сообщили, что будут на Саммите.

29 мая президент Зеленский заявил, что РФ не сможет сорвать Саммит, хотя и "очень старается это сделать".

27 мая Bloomgerg сообщил, что Бразилия и Индия рассматривают идею отправить на Саммит младших чиновников.

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