Від Індії та Бразилії на Саміт миру поїдуть молодші чиновники – Bloomberg

Свою участь у саміті вже підтвердили понад 80 країн

Ілюстративне фото: EPA

Бразилія та Індія розглядають ідею відправити на Глобальний саміт миру з врегулювання війни в Україні молодших чиновників. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на неназваних співрозмовників в керівництві країн.

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"Президент Володимир Зеленський закликає лідерів взяти участь, але Москва активно намагається підірвати участь ключових держав. Нам повідомили, що Бразилія та Індія висувають ідею відправити більше молодших чиновників", – зазначили журналісти.

Водночас, за даними джерел Bloomberg, від Китаю на Саміт миру у Швейцарію може приїхати високопоставлений державний службовець.

20 травня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що країна братиме участь у майбутньому Саміті миру з врегулювання війни в Україні, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

"Рівень участі залежатиме від часу, логістики та паралельних зобов'язань", – сказав Моді у відповідь на запитання про те, чи буде він присутній на заході.

10 квітня Федеральна рада Швейцарії повідомила, що Глобальний саміт миру пройде 15-16 червня.

16 квітня Сі Цзіньпін заявив, що Китай підтримує проведення міжнародної мирної конференції щодо України, але тільки за умови участі в ній Росії.

24 квітня Зеленський заявив, що РФ хоче зірвати Саміт миру й має план, як це зробити.

17 травня CNN повідомило, що президент Бразилії не братиме участь у Глобальному саміті миру. Влада країни "не бачить сенсу" їхати на зустріч через те, що там не буде Росії.

Станом на 26 травня Україна отримала підтвердження участі від 80 держав світу.

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