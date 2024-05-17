Президент Бразилії "не бачить сенсу" їхати на Саміт миру, бо там не буде Росії – CNN

Як зазначили в уряді Бразилії, президент Лула відмовився брати участь у Саміті миру, але поки невідомо, хто очолить делегацію країни на зустрічі

Лула да Сілва (Фото: EPA)

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва не братиме участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня. Влада країни "не бачить сенсу" їхати на зустріч світових лідерів через те, що там не буде Росії. Про це повідомила бразильська служба CNN, посилаючись на співрозмовників у дипломатичних установах країни.

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Співрозмовники зазначили, що Лула та міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра зустрілися цього тижня й вирішили, що делегацію, яка представлятиме країну на Саміті миру, не очолюватиме президент.

На думку влади держави, лідеру країни не варто брати участь у саміті, бо захід не передбачає участі сторін конфлікту. Бразильська дипломатія завжди наполягала на необхідності мирних переговорів, але "не бачить сенсу" в зустрічі, яка залишає осторонь росіян, зауважили журналісти.

Глава зовнішньополітичного відомства Швейцарії Ігнаціо Кассіс, як стверджують у CNN Brazil, дуже наполягав на присутності Лули на зустрічі, визнаючи важливість не тільки Бразилії, але й впливу держави серед країн, що розвиваються.

Водночас, як додали співрозмовники, поки невідомо, хто очолюватиме делегацію від Бразилії на саміті у Швейцарії.

У серпні 2023 року глава Бразилії заявив, що ні Росія, ні Україна "не готові до миру".

У грудні в МЗС Бразилії запевнили, що держава буде рада, якщо російський диктатор Путін приїде до країни, зокрема на саміт G7.

15 травня 2024 року у швейцарському уряді заявили, що вже 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у саміті миру.

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