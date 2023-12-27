Голова МЗС Бразилії заявив про "радість" у разі візиту Путіна. Заарештовувати не планують

Президент Бразилії Лула раніше вже теж заявляв, що арешту Путіна на території країни не буде, але згодом сказав, що це вирішуватиме суд, а не уряд

Мауро Вієйра (Фото - ЕРА)

Міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра заявив, що уряд його країни буде радий, якщо російський диктатор Володимир Путін приїде на саміт G20 у листопаді 2024 року, попри виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт очільника Кремля. Про це він сказав в інтерв’ю BBC News Brasil.

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"Якщо він захоче приїхати, ми будемо дуже раді, що він буде присутній на зустрічах у Бразилії", – сказав Вієйра.

Він заявив, що бразильський уряд не вживатиме заходів для арешту Путіна: "Ми не будемо проявляти жодної ініціативи, щоб це сталося".

Бразилія є учасником МКС з 2000 року. Оскільки Бразилія є підписантом Римського статуту, вона мала б заарештувати Путіна у разі його перебування на території країни.

У вересні президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва вже теж висловлював аналогічну позицію щодо Путіна: "Що я можу сказати вам: якщо я буду президентом Бразилії й він приїде до Бразилії, його в жодному разі не заарештують".

Він наголошував, що G20 є форумом для обговорення економічних питань, а не політики.

Проте вже в грудні Лула казав, що рішення про можливий арешт Путіна буде ухвалюватися судами, а не урядом.