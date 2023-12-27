Глава МИД Бразилии заявил о "радости" в случае визита Путина. Арестовывать не планируют
Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил, что правительство его страны будет радо, если российский диктатор Владимир Путин приедет на саммит G20 в ноябре 2024 года, несмотря на выданный Международным уголовным судом ордер на арест главы Кремля. Об этом он сказал в интервью BBC News Brasil.
"Если он захочет приехать, мы будем очень рады, что он будет присутствовать на встречах в Бразилии", – сказал Виейра.
Он заявил, что бразильское правительство не примет мер для ареста Путина: "Мы не будем проявлять никакой инициативы, чтобы это произошло".
Бразилия является участником МУС с 2000 года. Поскольку Бразилия является подписантом Римского статута, она должна арестовать Путина в случае его пребывания на территории страны.
В сентябре президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уже тоже высказывал аналогичную позицию насчет Путина: "Что я могу сказать вам: если я буду президентом Бразилии и он приедет в Бразилию, его ни в коем случае не арестуют".
Он отмечал, что G20 является форумом для обсуждения экономических вопросов, а не политики.
Однако уже в декабре Лула говорил, что решение о возможном аресте Путина будет приниматься судами, а не правительством.
- 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в деле о депортации детей из Украины. Главный прокурор суда Карим Хан заявил, что выданный в Гааге ордер на арест Путина – пожизненный.
- В Госдепе США не считают, что кто-то арестует Путина, пока он глава государства.