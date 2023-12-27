Глава МИД Бразилии заявил о "радости" в случае визита Путина. Арестовывать не планируют

Президент Бразилии Лула ранее уже тоже заявлял, что ареста Путина на территории страны не будет, но потом сказал, что решать суду, а не правительству

Мауро Виейра (Фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил, что правительство его страны будет радо, если российский диктатор Владимир Путин приедет на саммит G20 в ноябре 2024 года, несмотря на выданный Международным уголовным судом ордер на арест главы Кремля. Об этом он сказал в интервью BBC News Brasil.

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"Если он захочет приехать, мы будем очень рады, что он будет присутствовать на встречах в Бразилии", – сказал Виейра.

Он заявил, что бразильское правительство не примет мер для ареста Путина: "Мы не будем проявлять никакой инициативы, чтобы это произошло".

Бразилия является участником МУС с 2000 года. Поскольку Бразилия является подписантом Римского статута, она должна арестовать Путина в случае его пребывания на территории страны.

В сентябре президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уже тоже высказывал аналогичную позицию насчет Путина: "Что я могу сказать вам: если я буду президентом Бразилии и он приедет в Бразилию, его ни в коем случае не арестуют".

Он отмечал, что G20 является форумом для обсуждения экономических вопросов, а не политики.

Однако уже в декабре Лула говорил, что решение о возможном аресте Путина будет приниматься судами, а не правительством.