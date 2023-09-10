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"Його не заарештують". Президент Бразилії запросить Путіна на наступний саміт G20

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10.09.2023, 10:56
Луїс Інасіу Лула да Сілва (Фото - EPA)

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що його країна, попри ратифікацію Римського статуту та зобов'язання виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, не збирається заарештовувати російського диктатора Володимира Путіна у випадку візиту. Про це він сказав в інтерв'ю індійському виданню Firstpost.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за депортацію дітей з України. Головний прокурор суду Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт Путіна – довічний.

Після цього Путін жодного разу не виїжджав за межі Росії, але у Бразилію, за словами Лули, він може приїхати, якщо захоче.

"Що я можу сказати вам: якщо я буду президентом Бразилії й він приїде до Бразилії, його в жодному разі не заарештують", – сказав Лула.

Він також додав, що G20 є форумом для обговорення економічних питань, а не політики.

"Тому ми не хотіли тут, в Індії, обговорювати війну між Україною та Росією. Це не відповідний форум для цього", – сказав бразильський президент.

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Він вважає, що "покликати Путіна і Зеленського за стіл переговорів" можна було б на Генеральній асамблеї ООН.

Президент Володимир Зеленський неодноразово говорив, що переговорів з Путіним він не вестиме.

Андрій Водяний
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