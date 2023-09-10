"Його не заарештують". Президент Бразилії запросить Путіна на наступний саміт G20

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що його країна, попри ратифікацію Римського статуту та зобов'язання виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, не збирається заарештовувати російського диктатора Володимира Путіна у випадку візиту. Про це він сказав в інтерв'ю індійському виданню Firstpost.

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17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за депортацію дітей з України. Головний прокурор суду Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт Путіна – довічний.

Після цього Путін жодного разу не виїжджав за межі Росії, але у Бразилію, за словами Лули, він може приїхати, якщо захоче.

"Що я можу сказати вам: якщо я буду президентом Бразилії й він приїде до Бразилії, його в жодному разі не заарештують", – сказав Лула.

Він також додав, що G20 є форумом для обговорення економічних питань, а не політики.

"Тому ми не хотіли тут, в Індії, обговорювати війну між Україною та Росією. Це не відповідний форум для цього", – сказав бразильський президент.

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Він вважає, що "покликати Путіна і Зеленського за стіл переговорів" можна було б на Генеральній асамблеї ООН.

Президент Володимир Зеленський неодноразово говорив, що переговорів з Путіним він не вестиме.

У Держдепі США не вважають, що хтось заарештує Путіна, доки він глава держави.

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