Зеленський про цілі саміту миру: Енергетична безпека, вільне судноплавство та обмін полоненими
На саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, йтиметься про енергетичну безпеку України, відновлення вільного судноплавства й обмін полоненими. Про це під час зустрічі з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський, передає журналіст LIGA.net.
За словами українського лідера, за результатами саміту Україна хоче отримати комюніке.
"Хочемо отримати енергетичну безпеку, включно і ядерну. Бо, я вважаю, що тут усі зацікавлені, і це може нам дати можливість спрогнозувати іншу зиму. Хочемо отримати вільне судноплавство. Будь-які вантажі українським морем без ризику", – сказав Зеленський.
Президент наголосив, що це і безпека людей в Одесі й загалом на півдні країни, адже росіяни завдають ударів по портах.
Президент висловив сподівання, що саміт миру також дасть поштовх до обміну полоненими з Росією.
"Щодо обміну. Де питання обміну полонених – там і повернення дітей. Ось у принципі, що ми хочемо отримати", – резюмував глава держави.
- 10 квітня Федеральна рада Швейцарії повідомила, що Глобальний саміт миру пройде 15-16 червня.
- 24 квітня Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати саміт миру й має план, як це зробити.
- 2 травня керівник ОП Єрмак повідомив, що Україна зробить усе для присутності Китаю на саміті миру. Проте Пекін хоче, щоб там була і РФ, тоді як відсутність Росії є принциповою для України.
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