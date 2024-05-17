Зеленский о целях саммита мира: Энергобезопасность, свободное судоходство и обмен пленными

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

На саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии, речь пойдет об энергетической безопасности Украины, восстановлении свободного судоходства и обмене пленными. Об этом во время встречи с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский, передает журналист LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам украинского лидера, по результатам саммита Украина хочет получить коммюнике.

"Хотим получить энергетическую безопасность, включая ядерную. Потому что, я считаю, что здесь все заинтересованы, и это может нам дать возможность спрогнозировать другую зиму. Хотим получить свободное судоходство. Любые грузы по украинскому морю без риска", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что это и безопасность людей в Одессе и в целом на юге страны, ведь россияне наносят удары по портам.

Президент выразил надежду, что саммит мира также даст толчок обмену пленными с Россией.

"Об обмене. Где вопрос обмена пленных – там и возвращение детей. Вот в принципе, что мы хотим получить", — резюмировал глава государства.

10 апреля Федеральный совет Швейцарии сообщил, что Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня.

24 апреля Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать саммит мира и у нее есть план, как это сделать.

2 мая руководитель ОП Ермак сообщил, что Украина сделает все для присутствия Китая на саммите мира. Однако Пекин хочет, чтобы там была и РФ, тогда как отсутствие России является принципиальным для Украины.

Читайте также: Саммит мира в Швейцарии: свое участие подтвердили более 50 стран