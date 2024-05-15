Саммит мира в Швейцарии: свое участие подтвердили более 50 стран
На сегодняшний день уже 50 стран из 160 приглашенных делегаций подтвердили, что примут участие в саммите мира в Швейцарии, который состоится в июне. Об этом в эфире швейцарского общественного радио RTS сообщил руководитель Департамента по коммуникациям Министерства иностранных дел Швейцарии Николя Бидо, цитирует Swissinfo.
"Мы интенсивно готовимся на дипломатическом уровне, чтобы убедить тех, кто еще не сделал заявления", – сказал Бидо.
Он отметил, что свои намерения принять участие в саммите подтвердили президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Олаф Шольц, глава правительства Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эмманюэль Макрон. В целом – делегации более 50 государств.
В МИД Швейцарии отметили, что удовлетворены количеством ответов, но ожидают еще большую цифру.
"Там есть большие европейские страны, но мы также хотели бы иметь как можно больше стран с Глобального юга, потому что мы хотим открытой дискуссии о всех возможностях и размышлениях о мире в Украине", — подчеркнул Бидо.
Представитель внешнеполитического ведомства подтвердил, что России на саммите не будет. Но, по его словам, одна из целей июньской встречи состоит в том, чтобы найти способ привлечь Москву.
- 10 апреля Федеральный совет Швейцарии сообщил, что Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня.
- 24 апреля Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать саммит мира и имеет план, как это сделать.
- 2 мая руководитель ОП Ермак сообщил, что Украина сделает все для присутствия Китая на саммите мира. Однако Пекин хочет, чтобы там была и РФ, тогда как отсутствие России является принципиальным для Украины.
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