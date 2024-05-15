Саммит мира в Швейцарии: свое участие подтвердили более 50 стран

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На сегодняшний день уже 50 стран из 160 приглашенных делегаций подтвердили, что примут участие в саммите мира в Швейцарии, который состоится в июне. Об этом в эфире швейцарского общественного радио RTS сообщил руководитель Департамента по коммуникациям Министерства иностранных дел Швейцарии Николя Бидо, цитирует Swissinfo.

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"Мы интенсивно готовимся на дипломатическом уровне, чтобы убедить тех, кто еще не сделал заявления", – сказал Бидо.

Он отметил, что свои намерения принять участие в саммите подтвердили президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Олаф Шольц, глава правительства Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эмманюэль Макрон. В целом – делегации более 50 государств.

В МИД Швейцарии отметили, что удовлетворены количеством ответов, но ожидают еще большую цифру.

"Там есть большие европейские страны, но мы также хотели бы иметь как можно больше стран с Глобального юга, потому что мы хотим открытой дискуссии о всех возможностях и размышлениях о мире в Украине", — подчеркнул Бидо.

Представитель внешнеполитического ведомства подтвердил, что России на саммите не будет. Но, по его словам, одна из целей июньской встречи состоит в том, чтобы найти способ привлечь Москву.

10 апреля Федеральный совет Швейцарии сообщил, что Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня.

24 апреля Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать саммит мира и имеет план, как это сделать.

2 мая руководитель ОП Ермак сообщил, что Украина сделает все для присутствия Китая на саммите мира. Однако Пекин хочет, чтобы там была и РФ, тогда как отсутствие России является принципиальным для Украины.

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