Глава Бразилии "не видит смысла" ехать на Саммит мира – там не будет России – CNN
Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва не будет участвовать в Глобальном саммите мира в Швейцарии 15-16 июня. Власти страны "не видят смысла" ехать на встречу мировых лидеров из-за того, что там не будет России. Об этом сообщила бразильская служба CNN, ссылаясь на собеседников в дипломатических учреждениях страны.
Собеседники отметили, что Лула и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра встретились на этой неделе и приняли решение, что делегацию, представляющую страну на Саммите мира, не будет возглавлять президент.
По мнению властей государства, лидеру страны не стоит участвовать в саммите, потому что мероприятие не предусматривает участия сторон конфликта. Бразильская дипломатия всегда настаивала на необходимости мирных переговоров, но "не видит смысла" во встрече, оставляющей в стороне россиян, отметили журналисты.
Глава внешнеполитического ведомства Швейцарии Игнацио Кассис, как утверждают в CNN Brazil, очень настаивал на присутствии Лулы на встрече, признавая важность не только Бразилии, но и влияния государства среди развивающихся стран.
В то же время, как добавили собеседники, пока неизвестно, кто будет возглавлять делегацию от Бразилии на саммите в Швейцарии.
- В августе 2023 года глава Бразилии заявил, что ни Россия, ни Украина "не готовы к миру".
- В декабре в МИД Бразилии заверили, что государство будет радо, если российский диктатор Путин приедет в страну, в частности на саммит G7.
- 15 мая 2024 года в швейцарском правительстве заявили, что уже 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в саммите мира.
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