Президент Бразилии заявил, что "ни Путин, ни Зеленский не готовы к миру" в Украине

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что российский диктатор Владимир Путин и президент Владимир Зеленский "не готовы к миру". Об этом он сообщил на пресс-конференции, цитирует его Reuters.

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По его словам, Бразилия стремится к переговорам между Россией и Украиной.

"Ни Путин, ни Зеленский не готовы к миру"" — заявил Лула.

Он отметил, что "мирные предложения", которые он ищет с другими "нейтральными" странами, будут готовы, когда РФ и Украина "будут готовы к переговорам".

Президент Бразилии неоднократно выражал "миротворческие" инициативы относительно войны России против Украины. В частности, он говорил, что "нет смысла обсуждать, кто прав" в войне.

1 июня 2023 года Силва уточнил свою позицию и заявил о поддержке территориальной целостности Украины и осуждении вторжения РФ.

20 июня президент Владимир Зеленский назначил замминистра иностранных дел Андрея Мельника чрезвычайным и полномочным послом в Бразилии.

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