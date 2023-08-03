Президент Бразилии заявил, что "ни Путин, ни Зеленский не готовы к миру" в Украине
03.08.2023, 10:11
Лула да Силва (Фото: EPA)
Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что российский диктатор Владимир Путин и президент Владимир Зеленский "не готовы к миру". Об этом он сообщил на пресс-конференции, цитирует его Reuters.
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По его словам, Бразилия стремится к переговорам между Россией и Украиной.
"Ни Путин, ни Зеленский не готовы к миру"" — заявил Лула.
Он отметил, что "мирные предложения", которые он ищет с другими "нейтральными" странами, будут готовы, когда РФ и Украина "будут готовы к переговорам".
- Президент Бразилии неоднократно выражал "миротворческие" инициативы относительно войны России против Украины. В частности, он говорил, что "нет смысла обсуждать, кто прав" в войне.
- 1 июня 2023 года Силва уточнил свою позицию и заявил о поддержке территориальной целостности Украины и осуждении вторжения РФ.
- 20 июня президент Владимир Зеленский назначил замминистра иностранных дел Андрея Мельника чрезвычайным и полномочным послом в Бразилии.
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