Президент Бразилии подчеркнул, что теперь он поддерживает Украину и осуждает агрессора

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уточнил свою позицию в отношении агрессии Кремля – он подчеркнул, что поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает вторжение России. Об этом сообщает The Guardian.

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Лула да Силва, принимая президента Финляндии Саули Ниинистё в Бразилии, подчеркнул, что в отношении вторжения России в Украину он всецело поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает российскую агрессию.

Ранее Лула да Силва высказывался значительно менее определенно, в том числе прямо допускал отказ Украины от ее территориториальной целостности и отказывался осуждать агрессию Кремля.

1 января 2023 года в разговоре с главой верхней палаты нелегитимного парламента РФ Валентиной Матвиенко Лула да Силва "выразил стремление Бразилии к миру и нахождению сторонами общего языка для прекращения конфликта".

7 апреля он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "не может хотеть всего" и предложил отдать Крымский полуостров России ради прекращения войны.

26 апреля президент Бразилии заявлял, что "нет смысла обсуждать, кто прав" в войне России против Украины.

В Вашингтоне раскритиковали "миротворчество" Лулу да Силвы и его мнение, что США якобы "поощряют войну в Украине", и заявили, что он "повторяет российскую и китайскую пропаганду, совершенно не глядя на факты".

Сразу после этой критики Лула да Силва заявил, что на самом деле он осуждает нарушение Россией территориальной целостности Украины.

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