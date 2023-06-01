UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Президент Бразилии подчеркнул, что теперь он поддерживает Украину и осуждает агрессора

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 20:22
Президент Бразилии подчеркнул, что теперь он поддерживает Украину и осуждает агрессора - Фото
Луис Инасиу Лула да Силва (Фото - EPA)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уточнил свою позицию в отношении агрессии Кремля – он подчеркнул, что поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает вторжение России. Об этом сообщает The Guardian.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Лула да Силва, принимая президента Финляндии Саули Ниинистё в Бразилии, подчеркнул, что в отношении вторжения России в Украину он всецело поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает российскую агрессию. 

Ранее Лула да Силва высказывался значительно менее определенно, в том числе прямо допускал отказ Украины от ее территориториальной целостности и отказывался осуждать агрессию Кремля. 

1 января 2023 года в разговоре с главой верхней палаты нелегитимного парламента РФ Валентиной Матвиенко Лула да Силва "выразил стремление Бразилии к миру и нахождению сторонами общего языка для прекращения конфликта".

7 апреля он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "не может хотеть всего" и предложил отдать Крымский полуостров России ради прекращения войны.

26 апреля президент Бразилии заявлял, что "нет смысла обсуждать, кто прав" в войне России против Украины.

  • В Вашингтоне раскритиковали "миротворчество" Лулу да Силвы и его мнение, что США якобы "поощряют войну в Украине", и заявили, что он "повторяет российскую и китайскую пропаганду, совершенно не глядя на факты". 
  • Сразу после этой критики Лула да Силва заявил, что на самом деле он осуждает нарушение Россией территориальной целостности Украины.

Читайте также: Президент Бразилии повторил пропаганду РФ, что для мира нужно просто "сесть и поговорить"

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия РоссииЛуис Инасиу Лула да СилвавойнаБразилия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 