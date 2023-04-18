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У Байдена отвергли слова президента Бразилии о "мире": Повторяет пропаганду Китая и России

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 06:28
У Байдена отвергли слова президента Бразилии о
Джон Кирби (Фото: EPA)

Представитель Белого дома Джон Кирби раскритиковал президента Бразилии Лулу да Силву за слова о "мире" между РФ и Украиной. Об этом он заявил на брифинге, цитирует его NDTV.

По его словам, Лула повторяет российскую и китайскую пропаганду, совершенно не глядя на факты, когда говорит о том, что США "поощряют войну в Украине". 

Он отметил, что заявление бразильского президента глубоко ошибочно, однако у США нет никаких возражений против любой страны, которая хочет закончить войну. 

"Очевидно, мы хотим, чтобы война закончилась. Это может произойти прямо сейчас, сегодня, если Путин прекратит нападать на Украину и выведет войска", — сказал Кирби.

Чиновник заявил, что Бразилия проголосовала за соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности в ООН, а поэтому ее заявления о том, что Украине стоит отказаться от временно оккупированного Крыма ради "мира" ошибочны.

  • 1 января 2023 года во время разговора с главой Верхней палаты парламента РФ Валентиной Матвиенко Лула да Силва "выразил стремление Бразилии к миру и нахождению сторонами общего языка для прекращения конфликта".
  • 11 февраля президент Бразилии предложил привлечь к переговорам РФ и Украины Китай и Индию.
  • "Гаага ждет тебя", "Россия – убийца". Как Лаврова встречали активисты в Бразилии: фото.

Читайте также: Президент Бразилии повторил пропаганду РФ, что для мира нужно просто "сесть и поговорить"

Дмитро Гриниченко
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