У Байдена отвергли слова президента Бразилии о "мире": Повторяет пропаганду Китая и России
Представитель Белого дома Джон Кирби раскритиковал президента Бразилии Лулу да Силву за слова о "мире" между РФ и Украиной. Об этом он заявил на брифинге, цитирует его NDTV.
По его словам, Лула повторяет российскую и китайскую пропаганду, совершенно не глядя на факты, когда говорит о том, что США "поощряют войну в Украине".
Он отметил, что заявление бразильского президента глубоко ошибочно, однако у США нет никаких возражений против любой страны, которая хочет закончить войну.
"Очевидно, мы хотим, чтобы война закончилась. Это может произойти прямо сейчас, сегодня, если Путин прекратит нападать на Украину и выведет войска", — сказал Кирби.
Чиновник заявил, что Бразилия проголосовала за соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности в ООН, а поэтому ее заявления о том, что Украине стоит отказаться от временно оккупированного Крыма ради "мира" ошибочны.
- 1 января 2023 года во время разговора с главой Верхней палаты парламента РФ Валентиной Матвиенко Лула да Силва "выразил стремление Бразилии к миру и нахождению сторонами общего языка для прекращения конфликта".
- 11 февраля президент Бразилии предложил привлечь к переговорам РФ и Украины Китай и Индию.
- "Гаага ждет тебя", "Россия – убийца". Как Лаврова встречали активисты в Бразилии: фото.
Читайте также: Президент Бразилии повторил пропаганду РФ, что для мира нужно просто "сесть и поговорить"
Комментарии