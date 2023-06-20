Зеленский назначил Мельника послом в Бразилии

Президент Владимир Зеленский назначил замминистра иностранных дел Андрея Мельника чрезвычайным и полномочным послом в Бразилии. Об этом говорится в соответствующем указе.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Назначить Мельника Андрея Ярославовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Федеративной Республике Бразилия", – говорится в документе.

Мельник занимал должность чрезвычайного и полномочного посла в Германии с 2014 по 2022 год.

После отставки Мельника LIGA.net делала разбор его самых "громких" скандалов на посту. Немецкие журналисты писали, что своими "язвительными" комментариями в сторону канцлера Шольца он больше вредил Украине, однако не в последнюю очередь из-за его риторики Германия меняла свое отношение к военной помощи Украине.

С 18 ноября 2022 года Мельник стал заместителем главы Министерства иностранных дел.

Президент Бразилии Лула да Силва неоднократно выражал "миротворческие" инициативы по войне России против Украины. В частности, он говорил, что "нет смысла обсуждать, кто прав" в войне.

1 июня 2023 года Силва уточнил свою позицию и заявил о поддержке территориальной целостности Украины и осуждении вторжения РФ.

11 мая правительство Бразилии сообщило, что предоставило Мельнику статус посла Украины в Бразилии.

В этот же день Зеленский встретился с представителем президента Бразилии. Он подчеркнул, что единственным способом остановить войну является украинская формула мира.

Читайте также: Мельник об ожиданиях от саммита НАТО: Думаю, будет какой-то вариант, о котором мы еще не знаем

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.