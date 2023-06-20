UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский назначил Мельника послом в Бразилии

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 12:57
Зеленский назначил Мельника послом в Бразилии - Фото
Андрей Мельник (Скриншот по видео)

Президент Владимир Зеленский назначил замминистра иностранных дел Андрея Мельника чрезвычайным и полномочным послом в Бразилии. Об этом говорится в соответствующем указе.

"Назначить Мельника Андрея Ярославовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Федеративной Республике Бразилия", – говорится в документе.

Мельник занимал должность чрезвычайного и полномочного посла в Германии с 2014 по 2022 год.

После отставки Мельника LIGA.net делала разбор его самых "громких" скандалов на посту. Немецкие журналисты писали, что своими "язвительными" комментариями в сторону канцлера Шольца он больше вредил Украине, однако не в последнюю очередь из-за его риторики Германия меняла свое отношение к военной помощи Украине.

С 18 ноября 2022 года Мельник стал заместителем главы Министерства иностранных дел.

  • Президент Бразилии Лула да Силва неоднократно выражал "миротворческие" инициативы по войне России против Украины. В частности, он говорил, что "нет смысла обсуждать, кто прав" в войне.
  • 1 июня 2023 года Силва уточнил свою позицию и заявил о поддержке территориальной целостности Украины и осуждении вторжения РФ.
  • 11 мая правительство Бразилии сообщило, что предоставило Мельнику статус посла Украины в Бразилии.
  • В этот же день Зеленский встретился с представителем президента Бразилии. Он подчеркнул, что единственным способом остановить войну является украинская формула мира.

Читайте также: Мельник об ожиданиях от саммита НАТО: Думаю, будет какой-то вариант, о котором мы еще не знаем

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир ЗеленскийназначениепосолБразилияандрей мельник
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 