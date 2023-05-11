Зеленский встретился с посланником президента Бразилии. Сказал: Мир на условиях Украины

Президент Владимир Зеленский встретился с представителем президента Бразилии Селсо Аморимом в Киеве. Об этом он сообщил в Twitter.

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По его словам, во время переговоров он подчеркнул, что единственным способом, который может остановить агрессию России против Украины, является украинская формула мира — она предусматривает возвращение контроля над границами 1991 года, репарации и наказание военных преступников.

Зеленский заявил, что обсуждалась возможность проведения саммита Украина-Латинская Америка.

Глава государства подчеркнул, что ждет продолжения диалога с бразильским лидером Лулой да Силвой и снова приглашает его в Украину.

Ранее Лула да Силва заявил, что хочет стать посредником между Украиной и Россией в мирных переговорах и помочь сторонам "найти золотую середину" между своими целями.

16 апреля 2023 года он призвал создать группу "нейтральных" стран специально для начала мирных переговоров между Россией и Украиной, указав в качестве ее возможных участников Китай и Объединенные Арабские Эмираты и сказав, что войну "поощряют" США и Запад. В Вашингтоне его предложение было раскритиковано как пророссийское.

В МИД Украины отметили, что уравнивание жертвы и агрессора и обвинение в "поощрении войны" стран, которые оказывают жертве агрессии военную помощь, не соответствует реальности. МИД также подтвердил приглашение да Силвы в Украину, чтобы на месте продемонстрировать ему последствия агрессии РФ и ее последствия для глобальной безопасности.

1 января 2023 года во время разговора с главой Верхней палаты парламента РФ Валентиной Матвиенко Лула да Силва "выразил стремление Бразилии к миру и нахождению сторонами общего языка для прекращения конфликта".

11 февраля президент Бразилии предложил привлечь к переговорам РФ и Украины Китай и Индию.

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