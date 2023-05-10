Президент Бразилии хочет "договориться посередине" с Украиной и Россией о войне

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что хочет стать посредником между Украиной и Россией в мирных переговорах и помочь сторонам "найти золотую середину" между своими целями. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте во время его визита в Бразилию, сообщает Metropoles.

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"Европейский Союз прав в принятом решении [встать на сторону Украины и против России], а Бразилия и другие страны правы в желании найти золотую середину. Я думаю, что это возможно. Если бы я верил, что это невозможно, я бы не приступил к этому", – сказал Сильва.

Премьер Нидерландов отметил, что войну необходимо прекратить "быстрее", однако "без уступок, затрагивающих территориальный суверенитет Украины". Он пообещал украинцам поддержку Нидерландов "столько, сколько потребуется".

"Наш мир потенциально под угрозой, если Россия добьется успеха в своих целях в Украине", – сказал он.

Да Силва заявил, что Бразилия "прилагает большие усилия", чтобы создать группу стран для достижения мира. В частности, он хочет сделать тему поиска мира "основной темой многосторонних встреч, таких как G7 и G20".

"Я думаю, что пришло время дипломатии, а не время войны. Бразилия осудила территориальную оккупацию Украины, но продолжение войны приведет только к смерти, и нам нужно найти кого-то, кто готов искать мир", – заявил он.

Издание отметило, что оба лидера "ценили диалог и были уверены в разрешении конфликта в Украине", даже несмотря на разногласия относительно путей к миру.

"Я считаю, что важно, чтобы сама Украина была услышана, но важно, чтобы большие страны, такие как Бразилия, участвовали в поиске решений", – сказал Рютте.

26 апреля 2023 года президент Бразилии заявил, что "нет смысла обсуждать, кто прав" в войне России против Украины.

27 апреля Силва объяснил, почему не передал Украине снаряды в установки Gepard: "Потому что Бразилия вступит в войну".

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Артем Джеріпа

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