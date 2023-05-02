Американская дипломатка "проверит" Бразилию насчет российско-украинской войны – СМИ

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд посетит Бразилию: хочет обсудить сотрудничество и "выяснить" позицию страны по войне России против Украины, передает Correio Braziliense со ссылкой на американских чиновников.

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Посол встретится с высокопоставленными бразильскими чиновниками. Отмечается, что она будет сосредоточена на "широком сотрудничестве между двумя наиболее густонаселенными странами Западного полушария", а не будет останавливаться только на обсуждении позиций президента Бразилии Лулы да Силвы.

По словам американского чиновника, посол "проверит" (check in. – Ред.) Бразилию относительно позиции в российско-украинской войне.

"Наша позиция заключается в том, что целый ряд стран мира, включая Бразилию, могут сыграть положительную роль в попытке положить конец этому конфликту. Но мы должны убедиться, что любой мир справедлив и прочен, который придерживается принципов, суверенитета и территориальной целостности", – сказал источник.

Соединенные Штаты также будут просить Бразилию выдать российского шпиона Сергея Черкасова, притворявшегося бразильским студентом в Вашингтоне и собиравшего информацию об Украине, пишет издание.

7 апреля 2023 года Силва предложил Украине отдать Крым РФ в обмен на прекращение войны.

18 апреля в США раскритиковали слова президента Бразилии о "мире", заметили, что он повторяет российскую и китайскую пропаганду.

25 апреля президент Силва осудил нападение РФ на Украину, но не призвал к выводу российских войск.

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Артем Джеріпа

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