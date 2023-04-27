"Потому что Бразилия вступит в войну". Лула да Силва объяснил, почему отказал Украине

Президент Бразилии Лула да Силва объяснил, что решил не помогать Украине с вооружением, поскольку это, по его мнению, сделало бы его государство участником войны. Об этом президент страны рассказал El País.

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Ранее The New Yourk Times писали, что Германия просила Бразилию передать Украине неиспользованные снаряды в зенитные установки Gepard, которые до этого приобрела у Германии.

По словам да Силвы, он отказал канцлеру Германии Олафу Шольцу, когда тот просил продать Украине вооружение.

"Я сказал Шольцу, что не собираюсь их продавать, потому что если будет запущена ракета и Россия узнает, что Бразилия ее продала, Бразилия вступит в войну. А когда ты заходишь, то о мире нельзя говорить", – сказал он.

По мнению да Силвы, война России против Украины началась потому, что "между мировыми лидерами давно не было возможности диалога". Он в очередной раз призвал к переговорам: "Это можно сделать, если двое договариваются за одним столом".

7 апреля 2023 года президент Бразилии предложил отдать Крым России в обмен на прекращение войны.

12 апреля NYT сообщили, что Бразилия отказалась продать Украине оружие.

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Артем Джеріпа

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