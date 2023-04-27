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"Потому что Бразилия вступит в войну". Лула да Силва объяснил, почему отказал Украине

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 15:45
Лула да Силва (фото: EPA)

Президент Бразилии Лула да Силва объяснил, что решил не помогать Украине с вооружением, поскольку это, по его мнению, сделало бы его государство участником войны. Об этом президент страны рассказал El País.

Ранее The New Yourk Times писали, что Германия просила Бразилию передать Украине неиспользованные снаряды в зенитные установки Gepard, которые до этого приобрела у Германии.

По словам да Силвы, он отказал канцлеру Германии Олафу Шольцу, когда тот просил продать Украине вооружение.

"Я сказал Шольцу, что не собираюсь их продавать, потому что если будет запущена ракета и Россия узнает, что Бразилия ее продала, Бразилия вступит в войну. А когда ты заходишь, то о мире нельзя говорить", – сказал он.

По мнению да Силвы, война России против Украины началась потому, что "между мировыми лидерами давно не было возможности диалога". Он в очередной раз призвал к переговорам: "Это можно сделать, если двое договариваются за одним столом".

  • 7 апреля 2023 года президент Бразилии предложил отдать Крым России в обмен на прекращение войны.
  • 12 апреля NYT сообщили, что Бразилия отказалась продать Украине оружие.

Читайте также: Президент Бразилии осудил нападение России на Украину, но не призывал к выводу войск РФ

Артем Джеріпа
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Германия война Бразилия военная помощь лула да силва
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