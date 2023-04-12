NYT: Бразилия отказалась продать оружие Украине

Украина по меньшей мере дважды обращалась к Бразилии о покупке оружия, однако эти запросы были "в основном проигнорированы". Об этом сообщило The New York Times со ссылкой на официальную корреспонденцию Бразилии.

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Украина обращалась в Бразилию, чтобы приобрести "большой перечень вооружения". В запрос входили бронетехника, самолеты, системы противовоздушной обороны, минометы, снайперские винтовки, автоматическое оружие и боеприпасы, пишет издание.

NYT отмечает, что Бразилия является производителем военных самолетов и других вооружений, которые дешевле в эксплуатации и обслуживании, чем западные образцы.

"Это вредит Украине, потому что она становится чрезмерно зависимой от поставок вооружений НАТО, которые передаются, но чрезвычайно дорогостоящие в обслуживании. У стран глобального юга есть системы оружия, которые больше соответствуют их реалиям", – пояснил профессор военной стратегии Командно-штабного колледжа Бразильской армии Сандро Тейшейра Мойта.

Ранее Германия обращалась к Бразилии с запросом вернуть неиспользованные снаряды для зенитных установок Gepard, но та отказалась отдавать их для Украины, пишет издание.

Как замечает NYT, такая позиция Бразилии по поддержке Украины может свидетельствовать о желании сохранить хорошие дипломатические отношения с Россией, которая является важным торговым партнером для Бразилии.

7 апреля 2023 года президент Бразилии Лула да Силва предложил отдать Крымский полуостров России в обмен на прекращение войны.

В МИД Украины ответили на предложение отдать Крым: "Украинцы территориями не торгуют".

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Артем Джеріпа

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