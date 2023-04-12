UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

NYT: Бразилия отказалась продать оружие Украине

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 19:25
NYT: Бразилия отказалась продать оружие Украине - Фото
Лула да Силва (фото: EPA)

Украина по меньшей мере дважды обращалась к Бразилии о покупке оружия, однако эти запросы были "в основном проигнорированы". Об этом сообщило The New York Times со ссылкой на официальную корреспонденцию Бразилии.

Украина обращалась в Бразилию, чтобы приобрести "большой перечень вооружения". В запрос входили бронетехника, самолеты, системы противовоздушной обороны, минометы, снайперские винтовки, автоматическое оружие и боеприпасы, пишет издание.

NYT отмечает, что Бразилия является производителем военных самолетов и других вооружений, которые дешевле в эксплуатации и обслуживании, чем западные образцы.

"Это вредит Украине, потому что она становится чрезмерно зависимой от поставок вооружений НАТО, которые передаются, но чрезвычайно дорогостоящие в обслуживании. У стран глобального юга есть системы оружия, которые больше соответствуют их реалиям", – пояснил профессор военной стратегии Командно-штабного колледжа Бразильской армии Сандро Тейшейра Мойта.

Ранее Германия обращалась к Бразилии с запросом вернуть неиспользованные снаряды для зенитных установок Gepard, но та отказалась отдавать их для Украины, пишет издание.

Как замечает NYT, такая позиция Бразилии по поддержке Украины может свидетельствовать о желании сохранить хорошие дипломатические отношения с Россией, которая является важным торговым партнером для Бразилии.

  • 7 апреля 2023 года президент Бразилии Лула да Силва предложил отдать Крымский полуостров России в обмен на прекращение войны.
  • В МИД Украины ответили на предложение отдать Крым: "Украинцы территориями не торгуют".

Читайте также: Обсудят войну России против Украины. Президент Бразилии встретится с лидером КНР

Артем Джеріпа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Бразилия военная помощь Gepard
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 