Обсудят войну России против Украины. Президент Бразилии встретится с лидером КНР

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретится с главой КНР Си Цзиньпином. Представитель Министерства иностранных дел Бразилии в комментарии The Guardian сообщил, что одной из тем обсуждения лидеров двух государств станет война России против Украины.

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По данным издания, встреча состоится 14 апреля в Китае.

Силва хочет продвинуть предложение о посреднических переговорах по прекращению войны России против Украины, пишут журналисты, ссылаясь на комментарий министра иностранных де Бразилии Мауро Виейра.

7 апреля 2023 года президент Бразилии высказался по поводу временно оккупированного Крыма. Он предложил президенту Владимиру Зеленскому отдать полуостров России якобы для прекращения войны. При этом он заявил, что этот момент главы Украины и России должны быть решены путем переговоров.

Кроме того, ожидается, что 17 апреля Бразилию посетит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

1 января 2023 года во время разговора с главой Верхней палаты парламента РФ Валентиной Матвиенко Лула да Силва "выразил стремление Бразилии к миру и нахождению сторонами общего языка для прекращения конфликта".

11 февраля президент Бразилии предложил привлечь к переговорам РФ и Украины Китай и Индию.

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Мілана Головань

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