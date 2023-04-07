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Президент Бразилии предложил отдать Крым России: "Зеленский тоже не может хотеть всего"

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2023, 10:21
Президент Бразилии предложил отдать Крым России:
Лула да Силва (фото - EPA)

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "не может хотеть всего", и предложил отдать Крымский полуостров России ради прекращения войны. Об этом бразильский лидер сказал во время встречи с журналистами, сообщает издание Le Figaro.

Лула да Силва сказал, что российский диктатор Владимир Путин "не может захватить территорию Украины".

"Возможно, нужны переговоры о Крыме. Но то, что он (Путин. – Ред.) захватил дополнительно, он должен пересмотреть", – сказал президент Бразилии. "Зеленский тоже не может хотеть всего... Мир нуждается в покое... Мы должны найти решение", — добавил он.

Главный советник Лулы по международным делам Селсо Аморим в конце марта встретился в Москве с Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 17 апреля ожидается визит Лаврова в Бразилию.

LIGA.net обратилась за комментарием по поводу заявления да Силвы в МИД Украины.

  • 1 января 2023 года во время разговора с главой Верхней палаты парламента РФ Валентиной Матвиенко Лула да Силва "выразил стремление Бразилии к миру и нахождению сторонами общего языка для прекращения конфликта".
  • 11 февраля президент Бразилии предложил привлечь к переговорам РФ и Украины Китай и Индию.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Крым Бразилия лула да силва
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