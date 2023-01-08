Сторонники бывшего президента Бразилии захватили здания конгресса и Верховного суда
В столице Бразилии сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару прорвали оцепление сил безопасности и ворвались в правительственные здания, сообщает CNN.
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Сторонники бывшего президента прорвались в здание Национального конгресса (парламента), Верховного суда Бразилии и на парковку у президентского дворца.
Президент Бразилии Лула да Силва, который вступил в должность 1 января, сейчас совершает поездку по стране.
По сообщениям прессы, его предшественник Болсонару сейчас находится в США.
"It looks very, very close to what happened to the United States on January 6th."— CNN (@CNN) January 8, 2023
Supporters of former President Jair Bolsonaro breached security barriers and gained access to Brazil's congressional building, the Supreme Court and the presidential palace, images show. pic.twitter.com/iGOi9U01wY
- 6 января 2021 года в Вашингтоне сторонники Дональда Трампа, собравшиеся возле Капитолия, где шел подсчет голосов избирателей на выборах президента, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. В результате беспорядков погибли пять человек.
- Через несколько дней многих участников штурма Капитолия арестовали, обвинив в насильственном проникновении и хулиганстве.
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