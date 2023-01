Сторонники бывшего президента Бразилии захватили здания конгресса и Верховного суда

Сторонники бывшего президента прорвались в здание Национального конгресса (парламента), Верховного суда Бразилии и на парковку у президентского дворца.

Президент Бразилии Лула да Силва, который вступил в должность 1 января, сейчас совершает поездку по стране.

По сообщениям прессы, его предшественник Болсонару сейчас находится в США.

"It looks very, very close to what happened to the United States on January 6th."



Supporters of former President Jair Bolsonaro breached security barriers and gained access to Brazil's congressional building, the Supreme Court and the presidential palace, images show. pic.twitter.com/iGOi9U01wY