Сторонники бывшего президента Бразилии захватили здания конгресса и Верховного суда

В столице Бразилии сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару прорвали оцепление сил безопасности и ворвались в правительственные здания, сообщает CNN.

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Сторонники бывшего президента прорвались в здание Национального конгресса (парламента), Верховного суда Бразилии и на парковку у президентского дворца. Президент Бразилии Лула да Силва, который вступил в должность 1 января, сейчас совершает поездку по стране. По сообщениям прессы, его предшественник Болсонару сейчас находится в США. "It looks very, very close to what happened to the United States on January 6th."



Supporters of former President Jair Bolsonaro breached security barriers and gained access to Brazil's congressional building, the Supreme Court and the presidential palace, images show. pic.twitter.com/iGOi9U01wY — CNN (@CNN) January 8, 2023

6 января 2021 года в Вашингтоне сторонники Дональда Трампа, собравшиеся возле Капитолия, где шел подсчет голосов избирателей на выборах президента, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. В результате беспорядков погибли пять человек.

Через несколько дней многих участников штурма Капитолия арестовали, обвинив в насильственном проникновении и хулиганстве.

Сергій Бережний

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