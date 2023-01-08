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Сторонники бывшего президента Бразилии захватили здания конгресса и Верховного суда

Цей матеріал також доступний українською
08.01.2023, 22:17
Сторонники бывшего президента Бразилии захватили здания конгресса и Верховного суда - Фото
Сторонники Болсонару штурмуют правительственные здания в Бразилии (Фото - скриншот из видео)

В столице Бразилии сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару прорвали оцепление сил безопасности и ворвались в правительственные здания, сообщает CNN.

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Сторонники бывшего президента прорвались в здание Национального конгресса (парламента), Верховного суда Бразилии и на парковку у президентского дворца.

Президент Бразилии Лула да Силва, который вступил в должность 1 января, сейчас совершает поездку по стране.

По сообщениям прессы, его предшественник Болсонару сейчас находится в США.

Сергій Бережний
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Луис Инасиу Лула да Силва беспорядки Бразилия Жаир Болсонару
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