"Территорией не торгуем". У Кулебы ответили президенту Бразилии по Крыму
Украина не торгует своими территориями, поэтому разговоры и предложение обменять оккупированный Россией Крым на "мир" нерелевантны: нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему украинцы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли. Так в Министерстве иностранных дел ответили президенту Бразилии Луле да Силва на соответствующее "предложение".
7 апреля 2023 года на встрече с журналистами да Силва сказал, что российский диктатор Владимир Путин "не может захватить территорию Украины", но, "возможно, нужны переговоры о Крыме", и "Зеленский тоже не может хотеть всего", а "мир нуждается в покое".
Представитель ведомства Олег Николенко уточнил, что Украина "ценит усилия президента Бразилии по поиску решения по прекращению российской агрессии", но добавил, что украинцы территориями не торгуют.
"Украинская позиция остается неизменной: любые посреднические усилия по восстановлению мира в Украине должны базироваться на уважении суверенитета и полном восстановлении территориальной целостности Украины в соответствии с принципами Устава ООН", – подчеркнул дипломат.
Новость дополняется...
- 1 января 2023 года во время разговора с главой Верхней палаты парламента РФ Валентиной Матвиенко Лула да Силва "выразил стремление Бразилии к миру и нахождению сторонами общего языка для прекращения конфликта".
- В начале апреля в Офисе президента назвали новое условие начала переговоров с Москвой по Крыму. У президента посоветовали ориентироваться только на слова президента Зеленского по таким вопросам, и уточнили слова о переговорах с РФ по полуострову – "только вероятная опция".
- 7 апреля госсекретарь США Блинкен заявил, что решение о возвращении Крыма должен принимать Зеленский.
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