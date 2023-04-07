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"Территорией не торгуем". У Кулебы ответили президенту Бразилии по Крыму

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2023, 12:37
Лула да Сілва (Фото - EPA)

Украина не торгует своими территориями, поэтому разговоры и предложение обменять оккупированный Россией Крым на "мир" нерелевантны: нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему украинцы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли. Так в Министерстве иностранных дел ответили президенту Бразилии Луле да Силва на соответствующее "предложение".

7 апреля 2023 года на встрече с журналистами да Силва сказал, что российский диктатор Владимир Путин "не может захватить территорию Украины", но, "возможно, нужны переговоры о Крыме", и "Зеленский тоже не может хотеть всего", а "мир нуждается в покое".

Представитель ведомства Олег Николенко уточнил, что Украина "ценит усилия президента Бразилии по поиску решения по прекращению российской агрессии", но добавил, что украинцы территориями не торгуют.

"Украинская позиция остается неизменной: любые посреднические усилия по восстановлению мира в Украине должны базироваться на уважении суверенитета и полном восстановлении территориальной целостности Украины в соответствии с принципами Устава ООН", – подчеркнул дипломат.

Новость дополняется...

  • 1 января 2023 года во время разговора с главой Верхней палаты парламента РФ Валентиной Матвиенко Лула да Силва "выразил стремление Бразилии к миру и нахождению сторонами общего языка для прекращения конфликта".
Євген Пилипенко
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Крым Бразилия
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