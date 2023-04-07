"Территорией не торгуем". У Кулебы ответили президенту Бразилии по Крыму

Украина не торгует своими территориями, поэтому разговоры и предложение обменять оккупированный Россией Крым на "мир" нерелевантны: нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему украинцы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли. Так в Министерстве иностранных дел ответили президенту Бразилии Луле да Силва на соответствующее "предложение".

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7 апреля 2023 года на встрече с журналистами да Силва сказал, что российский диктатор Владимир Путин "не может захватить территорию Украины", но, "возможно, нужны переговоры о Крыме", и "Зеленский тоже не может хотеть всего", а "мир нуждается в покое".

Представитель ведомства Олег Николенко уточнил, что Украина "ценит усилия президента Бразилии по поиску решения по прекращению российской агрессии", но добавил, что украинцы территориями не торгуют.

"Украинская позиция остается неизменной: любые посреднические усилия по восстановлению мира в Украине должны базироваться на уважении суверенитета и полном восстановлении территориальной целостности Украины в соответствии с принципами Устава ООН", – подчеркнул дипломат.

Новость дополняется...

1 января 2023 года во время разговора с главой Верхней палаты парламента РФ Валентиной Матвиенко Лула да Силва "выразил стремление Бразилии к миру и нахождению сторонами общего языка для прекращения конфликта".

Євген Пилипенко

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