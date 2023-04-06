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В ОП допустили переговоры по Крыму. Никифоров: Ориентируйтесь только на слова Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 11:36
В ОП допустили переговоры по Крыму. Никифоров: Ориентируйтесь только на слова Зеленского - Фото
Сергей Никифоров (Фото: Офис президента)

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что в вопросе возможных переговоров с Россией стоит ориентироваться только на Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.

Комментируя заявление заместителя главы Офиса президента Андрея Сибиги о том, что Киев готов обсудить будущее Крыма с Москвой, когда Украина достигнет границы оккупированного Россией полуострова, Никифоров призвал ориентироваться на главу государства. 

"В этом вопросе следует ориентироваться на слова президента Украины и верховного главнокомандующего", — заявил спикер Зеленского.

Недавно Зеленский заявил, что представитель РФ может присутствовать при фиксации мира после окончания войны только в том случае, если Россия все-таки пойдет на полный вывод своих войск из Украины.

Если же придется их "выбивать", то "с такими людьми не о чем говорить", сказал гарант.

Читайте также: "В Кремле сейчас не с кем говорить": Зеленский о "переговорной" инициативе Эрдогана 

Дмитро Гриниченко
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Сергей Никифоров Владимир Зеленский война Крым переговоры наступление андрей сибига
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