В ОП допустили переговоры по Крыму. Никифоров: Ориентируйтесь только на слова Зеленского
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что в вопросе возможных переговоров с Россией стоит ориентироваться только на Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.
Комментируя заявление заместителя главы Офиса президента Андрея Сибиги о том, что Киев готов обсудить будущее Крыма с Москвой, когда Украина достигнет границы оккупированного Россией полуострова, Никифоров призвал ориентироваться на главу государства.
"В этом вопросе следует ориентироваться на слова президента Украины и верховного главнокомандующего", — заявил спикер Зеленского.
Недавно Зеленский заявил, что представитель РФ может присутствовать при фиксации мира после окончания войны только в том случае, если Россия все-таки пойдет на полный вывод своих войск из Украины.
Если же придется их "выбивать", то "с такими людьми не о чем говорить", сказал гарант.
- 17 февраля Зеленский заявил, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы с агрессором и нет никакой альтернативы полному вытеснению российских войск с территории страны.
- Переговоры о мире в Украине станут возможны тогда, когда Россия, "выбравшая войну", потерпит поражение, заявил президент Франции Макрон.
- Глава МИД Кулеба заявил, что Россия должна уйти с каждого квадратного метра украинской территории, и украинцы примут мир только в случае выхода на границы 1991 года.
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