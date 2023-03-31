Зеленский о дипломатии с РФ: Если силой будем их выбивать до конца, то не о чем говорить

Президент Владимир Зеленский считает, что представитель РФ может присутствовать при фиксации мира после окончания войны только в том случае, если Россия все-таки пойдет на полный вывод своих войск из Украины. Если же придется их "выбивать", то "с такими людьми не о чем говорить". Об этом он сказал во время пресс-конференции в Буче.

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Журналист спросил Зеленского, предусматриваются ли и возможны ли для него как для президента какие-то переговоры с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным.

Зеленский напомнил, что Украиной была предложена "формула мира", в которой указаны шаги, необходимые для завершения войны.

"Конечно, будет фиксация окончания войны. Но только за этим большим столом, где будут сидеть порядочные государства, [может быть] представитель РФ. Мне очень сложно [сказать], кто к тому времени будет представителем РФ, который сначала без боя выведет все войска с нашей территории.Тогда начинается дипломатический формат. А если мы силой будем их выбивать всех до конца, то с такими людьми не о чем говорить в целом. Потому что мы потеряем людей. Будет большое количество жертв. О чем с этими людьми в целом говорить? Они должны быть изолированы и нерукопожатными. Вот и все", – сказал Зеленский.

Оксана Житнюк

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