UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский о дипломатии с РФ: Если силой будем их выбивать до конца, то не о чем говорить

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2023, 21:02
Зеленский о дипломатии с РФ: Если силой будем их выбивать до конца, то не о чем говорить - Фото
Володимир Зеленський (Фото - пресслужба президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что представитель РФ может присутствовать при фиксации мира после окончания войны только в том случае, если Россия все-таки пойдет на полный вывод своих войск из Украины. Если же придется их "выбивать", то "с такими людьми не о чем говорить". Об этом он сказал во время пресс-конференции в Буче.

Журналист спросил Зеленского, предусматриваются ли и возможны ли для него как для президента какие-то переговоры с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным.

Зеленский напомнил, что Украиной была предложена "формула мира", в которой указаны шаги, необходимые для завершения войны.

"Конечно, будет фиксация окончания войны. Но только за этим большим столом, где будут сидеть порядочные государства, [может быть] представитель РФ. Мне очень сложно [сказать], кто к тому времени будет представителем РФ, который сначала без боя выведет все войска с нашей территории.Тогда начинается дипломатический формат. А если мы силой будем их выбивать всех до конца, то с такими людьми не о чем говорить в целом. Потому что мы потеряем людей. Будет большое количество жертв. О чем с этими людьми в целом говорить? Они должны быть изолированы и нерукопожатными. Вот и все", – сказал Зеленский.

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Владимир Зеленский формула мира переговоры владимир путин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 