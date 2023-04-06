В Офисе президента назвали новое условие начала переговоров с Москвой – FT

Киев готов обсудить будущее Крыма с Москвой, когда Вооруженные Силы Украины достигнут границы оккупированного Россией полуострова. Об этом заявил Financial Times советник президента Владимира Зеленского Андрей Сибига.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса", – заявил Сибига.

Он добавил: "Это не значит, что мы исключаем путь освобождения Крыма нашей армией".

Как отмечается, комментарии Сибиги являются наиболее откровенным заявлением о заинтересованности Украины в переговорах с тех пор, как в апреле 2022 года переговоры с Кремлем были прерваны.

В FT пишут, что замечания советника Зеленского могут стать облегчением для западных чиновников, которые скептически относятся к способности Украины вернуть себе полуостров и опасаются, что любая попытка сделать это военным путем может привести к эскалации войны российским диктатором Владимиром Путиным, возможно, с применением ядерного оружия.

Как отмечается, Сибига заявил, что президент и его помощники говорят конкретно о Крыме, поскольку украинская армия все ближе к началу контрнаступления, чтобы вернуть себе территорию.

LIGA.net попыталась связаться с Сибигой, чтобы спросить о том, что хочет сказать Офис президента таким заявлением и как это согласуется с призывом Минобороны не комментировать будущее контрнаступление ВСУ. Сибига пока не ответил на звонок.

Пока не удалось получить ответ и у внештатного советника президента Михаила Подоляка.

Пресс-секретарю президента Сергею Никифорову отправили запрос, ответа пока нет.

Бывший глава МИД Павел Климкин отказался от комментариев, сказал, что это было бы некорректно с его стороны, тут должен комментировать Сибига и Офис президента.

4 октября 2022 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, которым предусмотрен отказ от переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

25 марта 2023 года в Минобороны призвали прекратить публичные обсуждения предстоящего контрнаступления.

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.