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У Зеленского уточнили слова о переговорах с Россией по Крыму: Только вероятная опция

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 12:08
У Зеленского уточнили слова о переговорах с Россией по Крыму: Только вероятная опция - Фото
Андрей Сибига (Скриншот видео)

Заместитель главы Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Сибига уточнил свои слова о готовности Украины к переговорам с Кремлем, когда украинские войска подойдут к админгранице временно оккупированного Крыма, сказанные в интервью FT. Дополнительный комментарий Сибига дал BBC-Украина.

Сибига уточнил, что переговоры по Крыму – это лишь вероятная опция, но цель остается  единая – возвращение Крыма.

"Все земли должны быть возвращены, никаких территориальных компромиссов. Когда мы достигаем стратегических целей, когда мы, например, выходим на админграницу, мы говорим, что потенциально может открываться дипломатическая страница о возвращении Крыма. Но я совершенно не исключаю и военный способ", – объяснил Сибига.

В интервью FT Сибига сказал: "Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса".

Наталія Медведєва
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