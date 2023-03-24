В сети опубликовали видео атаки надводных дронов на бухту базирования Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе. Запись опубликовал один из ресурсов врага.
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На записи можно увидеть движение нескольких надводных дронов-камикадзе в Севастопольской бухте, за которыми следуют взрывы.
Точный характер повреждений, который нанесли плавучие дроны неизвестен.
Атака произошла в ночь на 22 марта.
- Утром 22 марта оккупанты сообщили о ночной атаке надводных беспилотников на Севастопольскую бухту, некоторые радиостанции россиян начали транслировать сообщения об эвакуации из Крыма.
- Поздно вечером 20 марта крымские паблики сообщили о взрывах в Джанкое и опубликовали видео.
- В ГУР позже сообщили, что взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.
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