UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Атака надводных дронов на бухту Черноморского флота в Севастополе: появилось видео ударов видео

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 14:06
Взрывы в бухте Севастополя (Фото: скриншот с видео)
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне – видео
Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне – видео

В сети опубликовали видео атаки надводных дронов на бухту базирования Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе. Запись опубликовал один из ресурсов врага.

На записи можно увидеть движение нескольких надводных дронов-камикадзе в Севастопольской бухте, за которыми следуют взрывы.

Точный характер повреждений, который нанесли плавучие дроны неизвестен.

Атака произошла в ночь на 22 марта.

Смотрите также: Ночные взрывы в бухте Севастополя – появилось видео

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнадроныКрымсевастопольчерноморский флот
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 