Ночные взрывы в бухте Севастополя – появилось видео

Появилось видео ночного взрыва в бухте Севастополя 22 марта. Видео опубликовал волонтер Игорь Лаченков.

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Утром оккупанты сообщили об атаке надводных беспилотников на Севастопольскую бухту и заявили, что им якобы удалось подбить три дрона.

На видео, которое снято, судя по всему, камерой наблюдения, зафиксирован сильный взрыв в бухте Севастополя, который, согласно таймеру на экране, произошел в 04:43.

Днем Лаченков опубликовал у себя в Telegram фото надводного дрона и селфи с ним и написал: "Скоро поймете, почему я улыбаюсь".

Позже общественный активист Сергей Стерненко опубликовал в Twitter определение геолокации этих снимков.

Координаты 44.6208745, 33.5076151 – Севастопольский яхт-клуб ЦСКА.

Утром 22 марта оккупанты сообщили о ночной атаке надводных беспилотников на Севастопольскую бухту, некоторые радиостанции россиян начали транслировать сообщения об эвакуации из Крыма.

Поздно вечером 20 марта крымские паблики сообщили о взрывах в Джанкое и опубликовали видео.

В ГУР позже сообщили, что взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.

Наталія Медведєва

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