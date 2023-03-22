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Ночные взрывы в бухте Севастополя – появилось видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 18:53
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Появилось видео ночного взрыва в бухте Севастополя 22 марта. Видео опубликовал волонтер Игорь Лаченков.

Утром оккупанты сообщили об атаке надводных беспилотников на Севастопольскую бухту и заявили, что им якобы удалось подбить три дрона.

На видео, которое снято, судя по всему, камерой наблюдения, зафиксирован сильный взрыв в бухте Севастополя, который, согласно таймеру на экране, произошел в 04:43.

Днем Лаченков опубликовал у себя в Telegram фото надводного дрона и селфи с ним и написал: "Скоро поймете, почему я улыбаюсь".

Ночные взрывы в бухте Севастополя – появилось видео

Ночные взрывы в бухте Севастополя – появилось видео

Позже общественный активист Сергей Стерненко опубликовал в Twitter определение геолокации этих снимков.

Координаты 44.6208745, 33.5076151 – Севастопольский яхт-клуб ЦСКА.

Ночные взрывы в бухте Севастополя – появилось видео
Наталія Медведєва
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войнаКрымдронсевастополь
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