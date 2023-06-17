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Мельник об ожиданиях от саммита НАТО: Думаю, будет вариант, о котором мы еще не знаем

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2023, 22:00
Мельник об ожиданиях от саммита НАТО: Думаю, будет вариант, о котором мы еще не знаем - Фото
Андрей Мельник (фото - ЕРА)

На саммите НАТО, который состоится 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе, Украине могут предложить "какой-то вариант", о котором мы еще не знаем и по поводу которого ведутся переговоры. Такое мнение в эфире телемарафона высказал замминистра иностранных дел Андрей Мельник.

Журналист спросил Мельника, чего, по его мнению, Украине следует ожидать от саммита – упрощенного плана вступления вместо ПДЧ, гарантий безопасности от отдельных государств или очередных заверений об "открытых дверях" Альянса.

По мнению Мельника, вряд ли какой-нибудь из перечисленных вариантов "действительно сработает".

"Я думаю, здесь будет какой-то вариант, о котором мы еще сегодня не знаем, над которым ведутся переговоры. Очевидно, что это будет шаг на встречу нашему членству. Как он будет выглядеть – пока говорить рано. У нас еще есть время, чтобы это шаг действительно выглядел убедительно, а не был только оправданием того, что политическое решение о вступлении пока, к сожалению, не может быть принято нашими союзниками", – отметил Мельник.

Читайте также: Зеленский: Сколько жизней стоит одна фраза на саммите в Вильнюсе об Украине в НАТО?

Оксана Житнюк
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