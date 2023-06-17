Мельник об ожиданиях от саммита НАТО: Думаю, будет вариант, о котором мы еще не знаем
На саммите НАТО, который состоится 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе, Украине могут предложить "какой-то вариант", о котором мы еще не знаем и по поводу которого ведутся переговоры. Такое мнение в эфире телемарафона высказал замминистра иностранных дел Андрей Мельник.
Журналист спросил Мельника, чего, по его мнению, Украине следует ожидать от саммита – упрощенного плана вступления вместо ПДЧ, гарантий безопасности от отдельных государств или очередных заверений об "открытых дверях" Альянса.
По мнению Мельника, вряд ли какой-нибудь из перечисленных вариантов "действительно сработает".
"Я думаю, здесь будет какой-то вариант, о котором мы еще сегодня не знаем, над которым ведутся переговоры. Очевидно, что это будет шаг на встречу нашему членству. Как он будет выглядеть – пока говорить рано. У нас еще есть время, чтобы это шаг действительно выглядел убедительно, а не был только оправданием того, что политическое решение о вступлении пока, к сожалению, не может быть принято нашими союзниками", – отметил Мельник.
- 9 мая 2023 года генсек НАТО Столтенберг сообщил, что все страны НАТО достигли согласия относительно трех пунктов о вступлении Украины в Альянс.
- 7 июня Столтенберг заявил, что НАТО должно разработать гарантии безопасности для Украины до ее вступления.
- 16 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что НАТО может разрешить Украине вступление по упрощенной процедуре.
- Вчера CNN писало, что Байден якобы не возражает против исключения этапа ПДЧ в случае вступления Украины в НАТО. Сегодня Байден сказал, что не будет ослаблять барьеры для вступления Украины в НАТО.
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