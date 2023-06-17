Мельник об ожиданиях от саммита НАТО: Думаю, будет вариант, о котором мы еще не знаем

На саммите НАТО, который состоится 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе, Украине могут предложить "какой-то вариант", о котором мы еще не знаем и по поводу которого ведутся переговоры. Такое мнение в эфире телемарафона высказал замминистра иностранных дел Андрей Мельник.

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Журналист спросил Мельника, чего, по его мнению, Украине следует ожидать от саммита – упрощенного плана вступления вместо ПДЧ, гарантий безопасности от отдельных государств или очередных заверений об "открытых дверях" Альянса.

По мнению Мельника, вряд ли какой-нибудь из перечисленных вариантов "действительно сработает".

"Я думаю, здесь будет какой-то вариант, о котором мы еще сегодня не знаем, над которым ведутся переговоры. Очевидно, что это будет шаг на встречу нашему членству. Как он будет выглядеть – пока говорить рано. У нас еще есть время, чтобы это шаг действительно выглядел убедительно, а не был только оправданием того, что политическое решение о вступлении пока, к сожалению, не может быть принято нашими союзниками", – отметил Мельник.

9 мая 2023 года генсек НАТО Столтенберг сообщил, что все страны НАТО достигли согласия относительно трех пунктов о вступлении Украины в Альянс.

7 июня Столтенберг заявил, что НАТО должно разработать гарантии безопасности для Украины до ее вступления.

16 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что НАТО может разрешить Украине вступление по упрощенной процедуре.

Вчера CNN писало, что Байден якобы не возражает против исключения этапа ПДЧ в случае вступления Украины в НАТО. Сегодня Байден сказал, что не будет ослаблять барьеры для вступления Украины в НАТО.

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