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Мельник про очікування від саміту НАТО: Думаю, буде якийсь варіант, про який ми ще не знаємо

Этот материал также доступен на русском
17.06.2023, 22:00
Мельник про очікування від саміту НАТО: Думаю, буде якийсь варіант, про який ми ще не знаємо - Фото
Андрій Мельник (фото - ЕРА)

На саміті НАТО, який має відбутися 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі, Україні можуть запропонувати "якийсь варіант", про який ми ще не знаємо і щодо якого тривають переговори. Таку думку в ефірі телемарафону висловив заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник.

Журналіст запитав Мельника, чого, на його думку, Україні слід очікувати від саміту – спрощеного плану вступу замість ПДЧ, гарантій безпеки від окремих держав або ж чергових запевнень про "відчинені двері" Альянсу.

На думку Мельника, навряд якийсь із перерахованих варіантів "справді спрацює".

"Я думаю, тут буде якийсь варіант, про який ми ще сьогодні не знаємо, над яким ведуться переговори. Очевидно, що це буде крок на зустріч нашому членству. Як він виглядатиме – поки що казати зарано. У нас ще є час, щоб цей крок справді виглядав переконливо, а не був лише виправданням того, що політичне рішення про вступ поки, на жаль, не може бути ухвалене нашими союзниками", – зазначив Мельник.

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Оксана Житнюк
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